Toshiba onthult drie nieuwe zakelijke laptops in Protégé-productlijn

De Japanse firma Toshiba heeft vandaag een drietal nieuwe modellen onthuld in de Portégé-productlijn. Het gaat om drie Z30-E modellen, elk met uiteenlopende specificaties. De laptops zijn geschikt voor de zakelijke markt: ze zijn draagbaar en kunnen makkelijk een hele dag mee op een volgeladen accu.

De nieuwe laptops zijn vandaag op de site van Toshiba verschenen. Elk model weegt zo’n 1.200 gram en is 1,8 centimeter dik. Ondanks dat ze zo smal zijn, hebben alle apparaten een ethernetpoort en een vga-aansluiting. De laptops draaien verder allemaal op een Intel Kaby Lake processor met vier rekenkernen.

De specificaties

Alle drie de laptops hebben een 13,3-inch display. Maar die hebben uiteenlopende specificaties. In twee gevallen gaat het om een full-hd display, de ander heeft een regulier hd-scherm. Verder draaien twee van de laptops op een Intel Core i5-8250U processor, met 8GB aan werkgeheugen en 256 gigabyte aan SSD-opslagcapaciteit. Daarnaast is er nog een variant met Intel Core i7-8550U-processor, 16GB aan werkgeheugen en eveneens 256GB aan SSD-opslag. In elke variant kan er maximaal 32GB aan werkgeheugen gekozen worden.

Waar 13,3-inch laptops de laatste maanden juist geen ethernetpoort en vga-aansluiting meer hebben, zijn die aansluitingen voor zakelijke omgevingen vaak nog erg belangrijk. Vooral de vga-aansluiting is belangrijk, want daarmee worden veel projectors aangesloten in zakelijke omgevingen.

Naast deze specificaties, hebben de Portégé-laptops nog drie verschillende usb-a poorten. Die werken op usb 3.0-snelheden. Ook is er nog een reguliere hdmi-aansluiting beschikbaar. In de laptops zit tot slot nog een Trusted Platform Module. Eventueel kan er ook een vingerafdrukscanner ingebouwd worden en een smartcard-lezer.

Toshiba zal de drie nieuwe Portégé-modellen dit kwartaal uitbrengen, tegen nog onbekende adviesprijzen.