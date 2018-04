HPE, ABB en Rittal werken aan micro-modulair datacenter SEDC

Hewlett Packard Enterprise (HPE), ABB en Rittal kondigen het Secure Edge Data Center (SEDC) aan, dat specifiek gebouwd is voor industriële en telecommunicatieomgevingen. Het micro-modulair datacenter zorgt ervoor dat klanten IT dichtbij hun operationele technologie, machines en apparaten kunnen draaien ten behoeve van low-latency, veilige en betrouwbare digitale processen.

Hiermee willen de partijen specifiek reageren op twee verwachte groeisegmenten. Enerzijds stelt Gartner dat er meer gecreëerd en verwerkt zal gaan worden buiten een centraal datacenter of de cloud. Anderzijds ziet 451 Research dat de markt voor micro-modulaire datacenters zal blijven uitbreiden. SEDC biedt zodoende een kant-en-klare datacenteromgevingen, geoptimaliseerd om in ruige omgevingen te opereren. Gebruikers kunnen data-acquisities, analytics en beheerprocessen dichtbij de industriële apparaten draaien. Dit ter preventie van latency, security en betrouwbaarheidsissues die kunnen voorkomen bij datacommunicatie via IT-systemen op afstand.

Mogelijkheden

SEDC wordt geleverd als een fabrieksgeïntegreerde en geteste oplossing met een voorgeconfigureerde HPE software-defined infrastructuur. Daardoor zou het systemen binnen twaalf weken inzetbaar zijn. Het beschikt tevens over een IP55 beoordeelde omsluiting die fysiek beschermd is tegen vochtigheid, stof en vuil. Er is geïntegreerde cooling en een brandblussysteem van Rittal, alsmede voeding van ABB met back-up power. Het SEDC moet eenvoudig uit te breiden zijn in stappen van 5, 10 en 20 kW om toenemende IT-workloads te ondersteunen.

Verder zijn het micro-modulair datacenter en de infrastructuur op afstand te monitoren en beheren. Zo moet sterke beschikbaarheid verzekerd zijn, zonder dat gespecialiseerd personeel op locatie hoeft te zijn. SEDC biedt enterprise-grade datacenterfunctionaliteit met flexibele financieringsopties waarbij het mogelijk is om te betalen op basis van consumptie. Het datacenter zal in september beschikbaar zijn in onze regio.