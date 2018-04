Unicef wil geld ophalen door cryptovaluta te minen met je computer

Unicef Australia heeft een interessant programma gelanceerd om geld op te halen. In plaats van daadwerkelijk geld te vragen van weldoeners, vraagt Unicef mensen rekenkracht van hun computer ter beschikking te stellen. Op die manier kan het geld ophalen, door zelf cryptovaluta te minen.

Daartoe heeft Unicef Australia de site The Hope Page gelanceerd. Mensen die de pagina bezoeken, kunnen ervoor kiezen om de site toe te staan een proces te laten draaien waarmee de cryptovaluta monero gemined wordt. Bezoekers kunnen zelf bepalen hoeveel processorkracht ze willen ‘doneren’ en kunnen kiezen voor twintig tot tachtig procent.

Coinhive en monero

The Hope Page maakt gebruik van Coinhive, maar waar de meeste diensten die via Coinhive lopen illegaal zijn, is dat nu natuurlijk niet het geval. De miner wordt enkel geactiveerd als een gebruiker daar actief toestemming voor geeft. Op die manier kunnen websites dus geld verdienen, zonder advertenties weer te hoeven geven.

Waar Unicef de software nu dus gebruikt voor zijn humanitaire doeleinden, is het denkbaar dat ook andere sites hier ooit op overstappen. Op zijn site schrijft Unicef dat des te langer gebruikers op de site blijven, des te meer geld er verzameld wordt. Het geld gaat automatisch naar Unicef Australia en wordt ingezet om bijvoorbeeld schoon drinkwater, eten en vaccins te kopen voor kinderen in nood.

De subtiele suggestie van Unicef, is dat gebruikers The Hope Page in hun thuispagina veranderen. Op die manier wordt er elke dag, als ze hun browser openen, geld opgehaald voor het goede doel. Overigens is Unicef niet het enige goede doel dat dit doet; ook Chaingers.io doet dit en haalt ethereum op voor Syrische kinderen in nood. Zij hebben tot nu toe 1.002 euro opgehaald van 11.013 mensen en het project loopt sinds februari.