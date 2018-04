Analist: Microsoft Azure gaat klappen krijgen als AWS goedkoper wordt

Na de recente cijfers dat Azure het afgelopen jaar 93% is gegroeid in omzet, zegt Jefferies analyst John Difucci aan Business Insider dat het niet op zijn lauweren mag rusten en AWS goed in het oog moet houden. Zeker wanneer die laatste zijn prijs omlaag gooit.

Volgens DiFucci focussen heel wat investeerders op Microsoft Azure business als de toekomst van het bedrijf en kijken ze naar Amazon Web Services (AWS) om de richting van Azure te bepalen. Dat kan potentieel wel de nodige problemen opleveren.

De markt die Microsoft nu voor ogen heeft met Azure, kan door AWS worden veroverd. “Microsoft gaat van een dominante positie (on premise) naar een competitieve omgeving (cloud) dat AWS als leider heeft,” zegt DiFucci.

Op dit ogenblik domineert Azure de markt van kleine bedrijven omwille van twee redenen volgens DiFucci: prijs en functies. “Azure is het goedkoopste cloudplatform voor kleine bedrijven om mee te werken en het werkt goed genoeg voor hen. AWS heeft in dit segment voorlopig weinig focus gegeven. Mocht het in de toekomst dezelfde diensten leveren en zijn prijs verlagen, zou dat heel slecht nieuws zijn voor Microsoft.”

Amazon zou dit zomaar kunnen doen volgens de analist. Het heeft ervaring als gigantische online retailer om met lage marges te werken. Indien dat gebeurt heeft Microsoft twee alternatieven: volg AWS op prijs of net niet. Allebei hebben volgens DiFucci slechte gevolgen voor Microsoft. Daarom mikt het analystenbureau op een aandeelwaarde van 75 dollar per aandeel, 20 procent onder de huidige koers die sinds begin dit jaar met bijna 10 procent is gestegen.

In een rapport van Forrester eerder deze maand werd Azure nog vooruit geschoven als meest veelbelovende public cloudplatform van allemaal. Lees hier meer over.