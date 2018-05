Dell investeerde vorig jaar 24 keer, beursgang Zscaler recent hoogtepunt

Dell Technologies Capital, de investeringstak van Dell Technologies, deelt een aantal cijfers over zijn recent jaar. Van mei 2017 tot april 2018 werden er 24 investeringen gedaan, die onderdeel waren van de 100 miljoen dollar jaarlijks terugkerende investeringen. Bovendien was er recentelijk de beursgang van Zscaler, waarvan Dell Technologies Capital de eerste institutionele belegger was.

Sinds 2012 investeerde het bedrijf 81 keer in beginnende startups. Zij zijn vaak actief in uiteenlopende technologische gebieden. Afgelopen jaar focuste een derde van de investeringen zich op kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML). Het overige geld werd gestoken in security, next-gen infrastructuur en andere technologieën die strategisch gezien bij de Dell Technologies-familie passen.

Beursgang

Ook realiseerden drie bedrijven waarin geïnvesteerd is de afgelopen zeven maanden een beursgang. Zo voltooide Zscaler afgelopen maart zijn beursgang. Deze partij staat bekend om zijn network security-mogelijkheden voor de cloud. MongoDB en DocuSign haalden eveneens geld op met een beursgang. Die eerste partij deed dat in oktober, de andere zeer recentelijk.

Gezamenlijk kennen de drie bedrijven een marktwaardering van meer dan 11 miljard dollar, omgerekend meer dan 9 miljard euro. Naar eigen zeggen onderstreept dit de kracht van Dell Technologies Investment om vroegtijdig investeringskansen te signaleren en vervolgens te helpen met het bouwen van succesvolle startups. Momenteel zijn er meerdere startups in het portfolio met een groeipercentage dat boven de honderd uitkomt. Sommige passeren de 50 miljoen dollar omzet.

Het investeringsteam bestaat uit professionals die met inzichten komen over veelbelovende technologieën en teams, alsmede de kennis en vaardigheden brengen om een bedrijf te laten groeien. Het gaat daarbij vooral om investeringen in een vroeg stadium, waarbij te denken valt aan gebieden als Internet of Things (IoT), AI, ML, next-gen infrastructuur, serverless computing en security.