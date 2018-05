‘Zorgen rondom data privacy nemen toe door snelheid SaaS-adoptie’

IT-teams maken zich vooral zorgen over data privacy bij het denken aan de snelheid van cloud en Software as a Service (SaaS)-adoptie. Dat blijkt uit het onderzoek 2018 Enterprise Cloud Trends Survey Report van iboss. 64 procent van de IT-besluitnemers denkt dat de SaaS-adoptie de mogelijkheid van de organisatie om het te beveiligen overtreft. Bijna de helft is het erover eens dat hun organisatie aarzelt over het adopteren van SaaS-gebaseerde security-oplossingen.

In het begin was security één van de onderdelen die het toepassen van SaaS tegenhield, aangezien het om een relatief nieuw model ging. Bedrijven voelden zich niet altijd goed bij het opslaan van data buiten hun eigen security-maatregelen. Inmiddels heeft SaaS aangetoond stabiel en veilig te zijn in vergelijking met on-premise oplossingen.

Toch geeft driekwart van de IT-besluitnemers aan dat hun data veiliger is in een on-premise omgeving die doelgericht gebouwd werd. Waarschijnlijk komt dit doordat oplossingen in de cloud data op gedeelde servers plaatst – 66 procent noemt dit als reden. Een kwart denkt dat security niet een prioriteit voor SaaS-providers is.

Zorgen niet altijd terecht

Iboss geeft in een reactie aan dat de zorgen niet compleet legitiem zijn. Er zijn veel cloud-types en modellen waarvan men niet weet dat ze de meeste zorgen wegnemen. Vaak is het toe te schrijven aan onzekerheid over cloud-implementatie en -migratie, respectievelijk 35 procent en 34 procent. Dit toont aan dat respondenten alleen denken aan een gedeelde cloud-architectuur die de populairste SaaS-oplossingen ondersteunt.

De meeste aanbieders besteden veel tijd aan security, waarbij het veilig opslaan van klantendata centraal staat. Zeker met het oog op de aankomende General Data Protection Regulation kan dat moeilijk genegeerd worden, aangezien er anders een boete volgt.