Red Hat’s CoreOS kondigt open-source toolkit Operator Framework aan

CoreOS kondigt de nieuwe open-source toolkit Operator Framework aan, die gebruikt kan worden voor het managen van Kubernetes clusters. De startup specialiseert zich in container-native- en Kubernetes-oplossingen en werd eerder dit jaar nog overgenomen door Red Hat.

Met Operator Framework wil CoreOS het bouwen van Kubernetes-applicaties vereenvoudigen. Red Hat OpenShift product manager Rob Szumski legt aan TechCrunch uit hoe dit precies gerealiseerd wordt. Dit gebeurt door de best-practices toe te passen voor het inzetten en beheren van container-gebaseerde applicaties. Idealiter ontlast de Operator Framework het betreffende team van het werk dat bij het beheren van applicaties komt kijken, zodat ze zich op de hele moeilijke taken kunnen focussen. Tegelijkertijd verdwijnt de mens uit het proces, die gevoelig is voor fouten. De richtlijnen van het bedrijf zullen altijd gevolgd worden.

Werking

CoreOS verzekert veel best-practices ontwikkeld te hebben, doordat het zijn eigen Tectonic container platform bouwde en beheerde. Na het inzetten van de zogeheten Operator, die de taken uitvoert, wordt er toezicht gehouden op Kubernetes clusters. Dit resulteert bijvoorbeeld in het uitvoeren van upgrades of het reageren op fouten binnen enkele milliseconden.

Operator Framework bestaat uit drie onderdelen. Zo is er een SDK voor het bouwen en testen van de Operator. De Operator Lifecycle Manager kan op zijn beurt de Operator inzetten op de Kubernetes cluster en die beheren. Daarnaast valt de Operator Metering onder de Operator Framework. Deze meet Kubernetes-gebruikers zodat bedrijven hen bijvoorbeeld geld in rekening kunnen brengen. Volgens Red Hat was er vanuit bedrijven veel vraag naar Operator Metering.

Deze week vindt de KubeCon-ontwikkelaarsconferentie van de Cloud Native Computing Foundation plaats. Veel bedrijven zullen daarom met aankondigingen rondom Kubernetes komen.