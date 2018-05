Accenture neemt Certus Solutions over om Oracle Cloud-aanbod te verbeteren

Accenture heeft Certus Solutions overgenomen in een poging zijn Oracle Cloud-aanbod te verbeteren. Op die manier moeten klanten van Accenture “intelligente bedrijven” kunnen worden. Hoeveel geld er met de overname gemoeid gaat is niet bekend.

Bhaskar Ghosh, group chief executive van Accenture Technology Services laat weten dat het bedrijf op deze manier zijn Oracle Cloud-diensten en mogelijkheden kan uitbreiden. De digitale transformatie die veel bedrijven doormaken kan daardoor versneld worden en intelligenter ingericht worden, denkt hij.

Activiteiten in de cloud

Certus Solutions is een Brits bedrijf dat helpt bij de implementatie van Oracle Cloud apps, resource planning, menselijk kapitaal en resource management. Het bedrijf heeft vooral klanten in de publieke sector, onder overheden, in de gezondheidszorg en financiële industrie. Het werkte al langere tijd samen met Accenture; een samenwerking die nu dus veel intensiever wordt.

In een gezamenlijk statement laten de bedrijven weten dat ze hun cloudkennis, transformationele expertise en kennis van de industrie willen gebruiken om klanten te helpen sneller te integreren met de Oracle Cloud. Mark Sweeny, oprichter en CEO van Certus Solutions laat het volgende nog weten:

“Accenture bevindt zich aan het front van positieve transformationele veranderingen. Maar wat echt opwindend is, is wat Certus Solutions kan toevoegen dat onze klanten zal helpen. Er ligt een geweldige kans om goed werk te verrichten en we kijken ernaar uit om dat samen te gaan doen.”

De overname moet nog goedgekeurd worden door mededingingsautoriteiten.