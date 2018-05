IFS Applications 10 komt met meer dan 500 functionele updates

IFS heeft tijdens zijn IFS World Conference de nieuwste versie van zijn ERP-suite gelanceerd. IFS Applications 10 is ontwikkeld om klanten te helpen profiteren van disruptieve trends, zoals automatisering, internet of things en servitization. In total komt de versie met meer dan 500 functionele updates.

Zo gaat één van de features in op de gebruikerservaring op basis van een browser met een intuïtieve interface. IFS Aurena gaat uit van een ‘consumer-first’-ontwerp om de productiviteit en betrokkenheid van medewerkers te vergroten. Het is ontwikkeld voor de zakelijke en incidentele gebruiker, en ontwikkelt zich verder binnen het concept van IFS om bedrijfsapplicaties continu te vernieuwen.

AI en API’s

IFS Applications is tevens voorzien van kunstmatige intelligentie. Met IFS Aurena Bot kan de gebruiker op een efficiënte manier met het systeem communiceren via spraak- of tekstinput. IFS Aurena Bot is door medewerkers en managers te gebruiken om vragen in natuurlijke taal te stellen. Ook zijn transacties als absentie of aanvragen voor vrije dagen uit te voeren. De toepassing is toegankelijk via communicatietools zoals Skype, Skype for Business, Facebook Messenger en via IFS Aurena zelf.

Een andere functionaliteit resulteert in open, volgens microservice georganiseerde API’s die gebouwd zijn op basis van de RESTful-principes en de OASIS OData-standaard. Deze zorgen voor eenvoudige integratie van data en processen in IFS Applications met IoT- en AI-technologieën, Microsoft Office 365 en de meeste andere cloud-technologieën en SaaS-applicaties.

Specifieke toepassingen

Daarnaast heeft IFS geïnvesteerd in het ondersteunen van servicegerichte organisaties. Daarbij ligt het accent op productiebedrijven met service- of aftermarketactiviteiten, en op servicebedrijven die een geïntegreerde bedrijfsapplicatiesuite nodig hebben die inspeelt op hun businessmodel. Belangrijke updates op dit gebied zijn onder meer de mogelijkheid om serviceactiviteiten en contractafspraken direct in de CRM-module te beheren, betere ondersteuning voor vaak terugkerend werk door meerdere medewerkers en investeringen in IFS Mobile Work Order. Ook moet het beheer en visualisatie van de vraag naar en benutting van resources beter verlopen, alsmede betere kostencontrole en controle op Work in Progress ontstaan.

Demand-Driven Metrial Resource Planning is op zijn beurt een extensie van traditionele Material Resource Planning, die bedrijven helpt bij de actuele uitdagingen op het gebied van korte productcycli, doorlooptijden en hoge variatie in de vraag. Door het introduceren van strategische voorraadbuffers dringen bedrijven de doorlooptijd terug. Zo worden organisaties meer vraaggestuurd in plaats van afhankelijk te zijn van onzekere vooruitzichten.

Tot slot zien we nog dat de versie uitbreidingen omvat voor de ondersteuning van nog wat andere verschillende soorten bedrijven, waaronder mogelijkheden voor ondernemingen gericht op productieprocessen. Daaronder vallen mogelijkheden voor traceability, kwaliteitsbeheer, recepten- en formulebeheer, batch balancing, aanpassingen na fouten in producten en trade management. Voor wereldwijd opererende bedrijven biedt IFS Applications 10 een volledig opnieuw gebouwde engine voor wereldwijd tax management, meer multicompany-mogelijkheden en robuuste ondersteuning van parallelle grootboeken.

IFS Applications 10 is beschikbaar als managed service in de cloud, als Software-as-a-Service (SaaS) en on-premise. Techzine is overigens aanwezig op IFS World Conference. Houd de website in de gaten voor updates.