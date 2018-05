Overeenkomst Zerto en Microsoft richt zich op IT Resilience Platform

Zerto laat aan Techzine weten over een cross-sellingovereenkomst met Microsoft. Hierdoor kunnen verkoopteams en channel-partners van Zerto het IT Resilience Platform gezamenlijk aanbieden met Azure en hun verkoopactiviteiten afstemmen op die van Microsoft.

Door de combinatie van Zerto en Azure moeten organisaties kostenbesparingen realiseren. Dit vanwege het terugbrengen van de noodzaak van redundante hardware en datacenters. Ook kunnen herstelprocedures voor complete IT-omgevingen worden geautomatiseerd. Zerto belooft Microsoft-klanten een snelle en eenvoudige manier te bieden om Azure te gaan gebruiken op basis van hun huidige Microsoft Enterprise Agreements.

Mogelijkheden

De laatste versie van het platform biedt replicatie van en naar Azure-omgevingen en replicatie tussen verschillende Azure-regio’s en datacenters. Door het Zerto-platform te blijven gebruiken zodra er volledig op Azure als primaire omgeving overgestapt is, moeten organisaties IT-resilience naar een hoger plan brengen. Daarnaast biedt het platform ondersteuning voor verschillende nieuwe Azure-regio’s, waaronder Duitsland, China en Azure Government.

Er is tevens de mogelijkheid om workloads veilig te verplaatsen binnen multi-cloudomgevingen en tussen Azure, Amazon Web Services en IBM Cloud. In totaal gaat het om meer dan 350 cloudproviders. Daarmee kunnen organisaties kiezen voor één cloudprovider als primaire productielocatie met fail-over naar omgevingen van andere cloudproviders. Met deze mogelijkheid wil Zerto organisaties in staat stellen te voorzien in de zakelijke behoeften en te voldoen aan de compliancy-eisen rondom IT-resilience en multi-cloudomgevingen.

Het IT Resilience Platform is getest op naadloze compatibiliteit met de diensten van Azure. Het is beschikbaar in de Azure Marketplace voor Enterprise Agreement- en Pay-As-You-Go-gebruikers.