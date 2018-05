Sony kondigt externe Solid State Drive SL-E aan

Sony komt binnenkort met uitbreiding van zijn Solide State Drive (SSD)-aanbod. De SL-E-serie kenmerkt zich door zijn compacte vormgeving, de SSD is kleiner dan een creditcard. Er verschijnen drie verschillen opslagcapaciteiten: 240 GB, 480 GB en 960 GB.

De SL-E-schijf beschikt over een USB 3.1 Gen 2-interface, wat moet leiden tot een grote capaciteit en snelle verbinding met een pc. Qua leessnelheid behaalt de serie maximaal 540 MB/s, de schrijfsnelheid komt uit op 520 MB/s. Onduidelijk is hoe de details per model eruit zien. Een geheugenchip is eveneens onbekend.

Vanwege de omkeerbare USB type-C-poorten en A-kabels zijn de modellen geschikt voor recente mobiele toestellen. Deze poorten zijn compatibel met onder andere Mac- en Windows-computers en Android-systemen. De serie kan dan ook dienen als middel voor professionals. Denk hierbij aan fotografen tijdens een shoot of personen die snel toegang nodig hebben tot grote hoeveelheden data.

Veiligheid

De SSD is uitgerust met de ENC DataVault Lite-software, voor de security van de schijf. Deze software laat de gebruiker partities beschermen met wachtwoorden door middel van 256-bit AES-encryptie. Zodoende is iedere keer een wachtwoord nodig bij het toegang krijgen tot een bestand.

Sony maakt gebruik van flashgeheugen zonder bewegende onderdelen. Daardoor is het systeem schokbestendig en vermindert de kans op mechanische beschadiging en gegevensverlies. Verder zien we dat het model een geribbeld oppervlak heeft, waardoor hij prettig in de hand moet liggen. Door het LED-lampje moet de SL-E eenvoudig terug te vinden zijn.

Alle drie de versies zullen deze maand beschikbaar worden. Voor het 240 GB-model geldt een adviesprijs van 169 euro, de 480 GB-uitvoering kost 289 euro en de 960 GB-variant 499 euro.