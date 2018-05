Facebook voegt GDPR-knop toe om data te wissen

Op Facebooks F8-ontwikkelaarsconferentie in San Jose, Californië, heeft het sociale netwerk de functie ‘Clear History’ aangekondigd. Daarmee brengt het zijn privacybeleid verder in lijn met de vereisten van de GDPR. De nieuwe Europese privacywetgeving treedt later deze maand in werking.



‘Clear History’ geeft gebruikers inzicht in de websites en apps die informatie over je delen met Facebook, en laat toe om deze gegevens te verwijderen. Bovendien zal je ook kunnen uitschakelen dat Facebook de gegevens in de toekomst nog over je bewaart.

De verzamelde gegevens worden door Facebook gebruikt om je ervaring op het sociale netwerk te verbeteren en meer gerichte advertenties te tonen. Ontwikkelaars kunnen de data ook inkijken om inzicht te krijgen in wie hun app gebruikt.

Als je er binnenkort voor kiest om je data te verwijderen, zullen alle gegevens die jou kunnen identificeren worden verwijderd. Facebook zal wel nog altijd geanonimiseerde informatie delen, zonder dat die te herleiden is tot jouw account.

Te laat

Hoewel de GDPR op 25 mei in werking treedt, duurt het volgens Facebook nog enkele maanden voor ‘Clear History’ beschikbaar is. Het sociale netwerk lijkt de deadline dus te zullen missen, maar is daarin zeker niet alleen. Facebook wil naar eigen zeggen samenwerken met privacyvoorvechters, academici en regulatoren om de functie op een correcte manier te implementeren.

Facebook zit momenteel in een lastig parket. Het staat niet alleen onder druk om zijn privacybeleid aan te passen in lijn met de GDPR, maar moet zich ook in eigen land verantwoorden na het recente privacyschandaal rond Cambridge Analytica. Daarbij werden de gegevens van 87 miljoen gebruikers gelekt. Mark Zuckerberg werd daarover reeds verhoord door het Amerikaanse Congres en ook Europa wil de CEO binnenkort op het matje roepen.