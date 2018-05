Microsoft voegt hele reeks nieuwe functies toe aan Outlook-producten

Microsoft komt met een hele reeks nieuwe functies voor zijn verschillende Outlook-producten. Het gaat onder meer om herinneringen voor betalingen, het volgen van uitnodigen en suggesties voor locaties waar meetings eventueel gehouden kunnen worden.

In de blog waarin Microsoft de nieuwe functies onthult, belooft het bedrijf dat er de komende tijd nog een boel andere nieuwe mogelijkheden naar Outlook komen. Het gaat om nieuwe functies voor Outlook Calendar, Outlook Mail en voor de Outlook-app op iOS en Android.

Nieuw in Outlook Calendar

Naar de Outlook Calendar komen enkele interessante nieuwe mogelijkheden. Allereerst voegt Microsoft betalingsherinneringen toe. Zodoende is het automatisch volgen van betalingen eenvoudig te doen, waarbij Outlook bovenin beeld de uit te voeren betalingen weergeeft. Mooi is ok dat er twee dagen voordat een rekening uiterlijk betaald moet worden, een mailtje gegenereerd wordt waarin je leest dat je nog een rekening moet voldoen.

Voor mensen die op zoek zijn naar een plek om een meeting of evenement te organiseren, biedt Outlook verder ook automatisch suggesties. Zodoende biedt men bijvoorbeeld de suggestie om in je kantoor een meeting te organiseren. Verder is het mogelijk om te volgen wie er allemaal een uitnodiging geaccepteerd of geweigerd hebben. Dat ziet er als volgt uit.

Nieuw in Outlook Mail

Binnen Outlook Mail zijn drie nieuwe functies toegevoegd. Allereerst kan je details zien over het bedrijf waar je voor werkt. Zo zie je alle mogelijke contacten die geregistreerd zijn, evenals de informatie die over deze personen bekend is. Zo zie je hun mailadres en telefoonnummer, maar ook met wie de betreffende persoon samenwerkt.

Andere opties zijn proxy support, waarbij Outlook ondersteuning biedt voor proxy’s, waar sommige bedrijven gebruik van maken om te voorkomen dat gebruikers zomaar het internet op gaan en mogelijk gevoelige informatie lekken. Tot slot is er nog een bcc-waarschuwing, waarbij Outlook je waarschuwt om maar niet op iedereen te reageren als je zelf in de bcc van een mail stond.

Nieuw voor Outlook op iOS en Android

Tot slot komen er nog wat nieuwe functies naar de Outlook-app voor iOS en Android. Denk aan het synchroniseren van mappen, Office Lens (waarbij je makkelijk foto’s kan maken van bijvoorbeeld een whiteboard of een document), Quick Reply en favoriete contactpersonen.