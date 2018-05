VMware stopt machine learning in alle producten

Virtualisatiespecialist VMware wil artificiële intelligentie toevoegen aan al zijn producten. Dat kondigde CEO Pat Gelsinger aan tijdens Dell Technologies World, dat momenteel in Las Vegas aan de gang is.

Gelsinger haalde vier domeinen aan waarin het bedrijf actief bezig is met de technologie te implementeren. Vandaag vind je reeds AI en machine learning terug in vSAN om schijfprestaties te optimaliseren en de faalratio te voorspellen. Ook in AppDefense en VMware Skyline werden AI en machine learning toegevoegd.

“Je mag later dit jaar ook aankondigingen van ons verwachten waarbij we AI en machine learning toevoegen aan onze vRealise-suite”, vertelt de CEO aan de aanwezige pers op Dell Technologies World. Dat moet helpen om de workload beter over de beschikbare servers te verdelen.

“Machine learning heeft in deze verschillende domeinen al erg goede resultaten opgeleverd”, verantwoordt Gelsinger de focus op machine learning en artificiële intelligentie.

Dell

Niet alleen VMware zet hard in op AI en machine learning. Ook moederbedrijf Dell besteedt tijdens de conferentie heel wat aandacht aan beide technologieën, vooral in het kader van zijn datacenterproducten. Zo heeft het machine learning ingebouwd in zijn nieuwe PowerMax storage array om de prestaties automatisch te optimaliseren.