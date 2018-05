IFS toont nieuwe functies IFS Field Service Management 6

IFS heeft wat meer details naar buiten gebracht over IFS Field Service Management 6. Tijdens de IFS World Conference werd duidelijk dat de nieuwe versie ontworpen is voor de cloud, maar ook on-premise beschikbaar is. Het bedrijf claimt 50 procent betere prestaties.

Zo is de front-end in zijn geheel opnieuw ontworpen. IFS FSM 6 draait daardoor op elke apparaat. Hiermee wil IFS een nieuwe gebruikerservaring realiseren die gebruikersgericht en intuïtief is. Het ontwerp kreeg tevens verbeteringen met grafieken en diagrammen in hoge resolutie.

Voor de IFS Planning & Scheduling Optimization (PSO)-component zou een 50 procent betere processingprestatie in Microsoft Azure gelden. De exacte details over hoe dit gerealiseerd wordt ontbreken. Het maximum aantal activiteiten per standaard Dynamic Scheduling Engine (DSE) voor dynamic responsive processing is tevens verhoogd.

IFS heeft de nieuwe versie in een nieuwe scripttaal geschreven die klanten in staat stelt datavelden, workflows en user behavior te configureren. Daardoor worden kostbare op maat gemaakte aanpassingen overbodig. Het resulteert in meer flexibiliteit en tegelijkertijd zorgen continu nieuw ontwikkelde servicemanagementmogelijkheden voor naadloze updates.

Daarnaast belooft IFS FSM 6 met meerdere nieuwe features en extensies te komen als aanvulling op functionaliteiten met betrekking tot flexibiliteit voor scheduling, beheer van garantieclaims, mobiele synchronisatie en user interface-verbeteringen.

Beschikbaarheid

Gebruikers kunnen ervoor kiezen om IFS FSM 6 uit te rollen als multitenant-oplossing in de Microsoft Azure-cloud, als managed service in de cloud of als on-premise oplossing. Er is voor de klant ook keuzevrijheid voor hoe ze betalen en of ze de oplossing in één keer aanschaffen of als maandelijks abonnement afnemen. Naar verwachting is de nieuwe versie in het vierde kwartaal beschikbaar.

Momenteel vindt de IFS World Conference plaats in Atlanta, waar IFS met allerlei aankondigingen komt. Eerder deze week onthulde het bedrijf de inhoud van IFS Applications 10. Techzine is aanwezig op de conferentie. Houd de website in de gaten voor de ontwikkelingen.