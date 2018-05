Paessler maakt Uptime Alliance-programma beschikbaar

Paessler AG kondigt de lancering van het technologieprogramma Uptime Alliance aan. Hiermee kunnen partners de functionaliteiten van Paessler PRTG netwerkmonitoring opnemen in hun oplossing om klanten te beschermen tegen downtime van bedrijfskritische IT-systemen.

PRTG monitort in real-time de status en de prestaties van de complete IT-infrastructuur. Hieronder vallen alle netwerken, systemen, hardware, applicaties en apparaten. Het monitoren gebeurt met intuïtieve en aanpasbare dashboards en meer dan 200 kant-en-klaar geconfigureerde sensoren. Dit maakt onder andere de algehele status van de netwerkinfrastructuur zichtbare, alsmede kleinere details als prestaties en temperatuur van apparaten. Hoe dit in de praktijk uitpakt lees je in onze review.

De Uptime Alliance bouwt voort op de mogelijkheden van PRTG. Het bevordert de samenwerking met technologiepartners om tot geïntegreerde en gecombineerde oplossingen te komen, die bijdragen aan 100 procent uptime van IT-infrastructuren en bedrijfsprocessen. Dit omdat de uitval van belangrijke systemen ingrijpende gevolgen kan hebben voor organisaties.

Paessler vindt het dan ook belangrijk dat IT-teams en systeembeheerders continu weten wat er binnen de infrastructuur gebeurt. Zodra er problemen optreden dienen ze op de hoogte gesteld te worden. PRTG stuurt meldingen naar beheerders wanneer vooraf ingestelde prestatiedrempels worden bereikt of er problemen optreden die van invloed zijn op de prestaties van het netwerk. Deze melding wordt verzonden via een kanaal naar keuze, zoals e-mail of sms.

Deelname

Het programma stelt hen tevens in staat om sensoren op maat te ontwikkelen voor de eigen oplossingen. Door ze te integreren met PRTG kunnen IT-managers trends als het Internet of Things sneller omarmen. Paessler biedt al direct inzetbare sensoren voor producten van verschillende IT-leveranciers. Zo neemt het bedrijf deel aan het Cisco Solution Partner Program, het HPE Technology Partner Program, het NetApp Alliance Partner Program en het Technology Alliance Parnet programma van VMware.

De Uptime Alliance bouwt hierop voort door nieuwe toepassingen voor PRTG te ontwikkelen en partners een kader te bieden voor integratie van hun oplossingen met PRTG. Leden zijn onder meer Check Point, Watchguard, AppSphere en UVnetworks.