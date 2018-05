Facebook voegt flink wat mogelijkheden toe aan Workplace

Facebook houdt momenteel de F8-ontwikkelaarsconferentie, waar het allerhande nieuwe producten, diensten en functies onthult. Eerder vandaag maakte CEO Mark Zuckerberg al bekend dat zijn bedrijf met een ‘clear history’-knop komt, waarmee het aan de GDPR wil voldoen. Ook komt het met nieuwe functies voor Workplace, zijn zakelijke samenwerkingsapp.

Tijdens de F8-ontwikkelaarsconferentie in San Jose, Californië, heeft het bedrijf nieuwe integraties aangekondigd. Daarmee wil het bedrijf zakelijke klanten helpen om populaire zakelijke tools te ontdekken. Die kunnen vervolgens eenvoudig gebruikt worden bovenop het Workplace-platform. De gedachte daarachter is duidelijk; VP van Workplace Julian Cordorniou vertelde aan ZDNet: “we willen de plek zijn waar werk gedaan wordt.”

Vijftig nieuwe integraties

Dat is het natuurlijk in zekere in al. Sinds Workplace in 2016 gelanceerd werd, zijn al meer dan 30.000 bedrijven aan boord gestapt, waaronder grote ondernemingen als Starbucks, Spotify en Walmart. Met de nieuwe integraties kunnen medewerkers makkelijker gebruik maken van Workplace voor taken als het delen van updates rond marketingcampagnes, checken van betalingen en het ondertekenen van documenten.

In een statement stelt productmanager Simon Cross dat gebruikers vaak verschillende tools kiezen, afhankelijk van hun behoeften op een bepaald moment. “Dat is ook onze visie, en hoe zaken bij Facebook intern werken,” stelt Cross. Het is, kortom, de bedoeling dat gebruikers zelf kunnen kiezen welke extra platformen ze handig vinden om in combinatie met Workplace te gebruiken.

Er zijn meer dan vijftig nieuwe integraties aangekondigd. Wat Facebook betreft helpen die drie zakelijke doelen realiseren: het delen van informatie, het volgen van informatie en activiteit met notificaties en het automatiseren van standaard workflows en processen. Belangrijk is overigens ook de integratie van bots om die procesen te automatiseren.