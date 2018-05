Google wordt ervan beschuldigd GDPR te misbruiken voor eigen gewin

Een groep Europese en internationale uitgeverijen beschuldigt Google ervan de aankomende privacywetgeving van de Europese Unie, GDPR, te misbruiken. Volgens hen probeert het bedrijf namelijk “draconische” nieuwe regels op te leggen voor het gebruik van het advertentienetwerk, waar veel uitgeverijen gebruik van maken om geld te verdienen met hun online content.

De nieuwe gebruiksvoorwaarden van Google werden eind maart geïntroduceerd, in afwachting van de ingangsdatum van GDPR. Per 25 mei gelden die nieuwe privacywetten, die onder meer regelen hoe bedrijven om moeten gaan met de gegevens van hun gebruikers. In een open brief, verzonden op 30 april, klagen diverse uitgeverijen over de nieuwe voorwaarden.

Misbruik van GDPR

“We vinden het vooral problematisch dat jullie tot het laatste moment gewacht hebben, vlak voordat GDPR ingaat, om deze voorwaarden aan te kondigen. Daardoor hebben uitgeverijen weinig tijd om de eerlijkheid van het voorstel te bekijken, en te zien hoe ze die het beste kunnen inpassen in hun eigen GPDR-compliance plannen, die al langere tijd in de maak zijn,” begint de brief. “Ook geloven we niet dat dit een eerlijke, transparante en voorspelbare zakelijke omgeving creëert, zoals vereist wordt door de voorstelde Regulation COM (2018) 238, die op 26 april gepubliceerd werd.”

Waar de wet bedoeld is om de privacyrechten van EU-burgers te vergroten, beschuldigen de uitgeverijen Google ervan dat het de regelgeving misbruikt om zijn zakelijk model te beschermen. Het bedrijf probeert volgens de uitgeverijen een one-size-fits-all aanpak op te leggen. Daarmee zou Google de “fundamentele principes die aan GPDR ten grondslag liggen” terzijde schuiven.

Een van de problemen die uitgeverijen zien, ligt in het feit dat Google van plan lijkt te zijn om zijn eigen status te veranderen. Nu verwerkt het binnenkomende data van uitgeverijen – gegevens die het ontvangt om advertenties weer te geven. In plaats daarvan wil Google zichzelf data controller noemen, waardoor het volgens de uitgeverijen “eenzijdige beslissingen kan nemen over de manier waarop het de data […] kan gebruiken”. Tegelijk wordt verantwoordelijkheid daardoor ook op de uitgeverijen afgeschoven, waarmee zij alle risico lopen.