Samsung lanceert twee nieuwe smartphones: de Galaxy A6 en A6+

Samsung heeft vandaag twee nieuwe smartphones onthuld die interessant zijn voor de zakelijke gebruiker. Het gaat om de Galaxy A6 en de iets grotere A6+. De telefoons liggen vanaf eind mei in de winkel en zijn uitgerust met een aantal praktische mogelijkheden, waaronder een dubbele camera.

Samsung heeft de Galaxy A6 voorzien van een 5,6-inch HD+ AMOLED-scherm met resolutie van 1.480 bij 720 pixels. De grotere Galaxy A6+ heeft een 6,0-inch display met 2.220 bij 1.080 pixels en is daarmee voorzien van FHD+. Beide toestellen draaien op Android 8.0 Oreo en bieden een aantal mooie mogelijkheden.

De specificaties

Waar de Galaxy A6 een enkele 16-megapixelsensor aan de achterkant heeft, wordt diezelfde sensor bij de A6+ nog aangevuld met een extra 5-megapixelsensor. Bij beide smartphones heeft de primaire lens een diafragma van f/1.7. De extra lens die de A6+ aan de achterkant heeft, is nog voorzien van een diafragma van f/1.9. Wat de selfiecamera betreft, lopen de telefoons uiteen: de A6 heeft een 16-megapixellens met f/1.9 en de A6+ een 24-megapixellens met eveneens diafragma van f/1.9.

Op welke processor de twee Android-toestellen draaien is helaas niet bekend. Wel weten we dat de kloksnelheid verschilt. De processor van de A6 is geklokt op 1,6GHz en die van de A6+ op 1,8GHz. Beide telefoons hebben drie of maximaal vier gigabyte aan werkgeheugen. Verder is er 32 tot 64 gigabyte aan interne opslagcapaciteit en kan die bij beide telefoons uitgebreid worden tot 256GB. De batterij verschilt verder nog: de A6 biedt 3.000 mAh aan sap en de A6+ 3.500 mAh.

Beide telefoons zijn verder nog voorzien van de standaard specificaties. Zo is er Bluetooth 4.2, GPS, Wifi (2.4 en 5GHz) en een NFC-chip. Ze worden allebei opgeladen via een USB Type-B ingang en bieden een vingerafdrukscanner als extra beveiliging.

De Galaxy A6 en A6+ zijn vanaf eind mei verkrijgbaar in het zwart, goud en lavendel. De A6 heeft een adviesprijs van 309 euro en de A6+ van 369 euro.