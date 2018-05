Facebook probeert met AI en AR meer bedrijven naar Messenger te lokken

Facebook heeft aangekondigd dat het Messenger aantrekkelijker wil maken voor bedrijven door augmented reality (AR) en kunstmatige intelligentie (AI) aan de service toe te voegen. Er komt bijvoorbeeld een vertaaltool bij voor Marketplace en Facebook vult ook de AR Studio aan met nieuwe mogelijkheden.

Facebook Messenger heeft nu 300.000 actieve bots en 200.000 ontwikkelaars die daarop voortbouwen, meldde Facebook dinsdag. Maandelijks worden meer dan 8 miljard berichten uitgewisseld tussen mensen en bedrijven. Dat is vier keer het aantal berichten dat een jaar geleden werd uitgewisseld.

Facebook kondigde in een blogpost nieuwe functies aan om het voor nog meer bedrijven en merken aantrekkelijk te maken om Messenger te gebruiken. Zo gaf het aan dat kopers en verkopers op het hyperlokale e-commerceportaal Marketplace in staat zullen zijn om met Messenger te communiceren in verschillende talen met behulp van M. Dit is de door AI aangedreven digitale assistent van Facebook. Facebook heeft vorig jaar M in Messenger met beperkte functionaliteit uitgerold. M biedt straks de mogelijkheid om een bericht te vertalen als iemand een bericht ontvangt dat anders is dan hun standaardtaal van Messenger.

Facebook heeft ook aangekondigd dat het merken de mogelijkheid biedt om AR op te nemen in Messenger, waarbij gebruik wordt gemaakt van het Camera Effects Platform. Zodra een bedrijf een interactie heeft met een persoon in Messenger kan het bedrijf de gebruiker vragen om de Facebook-camera te openen. Deze wordt voorafgaand daaraan gevuld met merkspecifieke filters en AR-effecten.

Communicatie via Messenger wordt volgens Facebook steeds visueler. Vorige maand kondigde het bedrijf al aan dat het ondersteuning toevoegt aan Messenger voor 360°-foto’s, panoramische foto’s en HD-video. Nu zal AR Studio met nieuwe mogelijkheden bijgewerkt worden, waaronder visuele programmering waarmee je onder meer aangepaste animaties naar je beeld kunt slepen en toevoegen zonder daarvoor JavaScript te hoeven schrijven.