Dimension Data en HPE werken samen aan hybride IT-infrastructuur

Dimension Data en Hewlett Packard Enterprise gaan in België nauwer samenwerken. De bedrijven gaan de handen ineenslaan om klanten te helpen om hun investeringen in ‘hybrid IT’ maximaal te laten renderen. De samenwerking moet zorgen voor een performant en schaalbaar ecosysteem voor klanten.

Voor de samenwerking levert HPE de technologische bouwstenen en zorgt Dimension Data voor de implementatie en bijhorende dienstverlening. Volgens Dimension Data moet HPE de volgende drie jaar een van hun belangrijkste partners worden in België. Dimension Data is sinds 1 november 2017 al Gold Partner van HPE en ambieert binnen drie jaar een Platinum Partnership.

“De intensifiëring van onze samenwerking volgt in de eerste plaats de vraag van de markt,” vertelt Pierre Dumont, Managing Director bij Dimension Data België. “Bedrijven zijn actief op zoek naar partners die zich engageren op de lange termijn. Ervaren partijen die hen een betrouwbare totaaloplossing leveren op vlak van storage en networking. HPE heeft op technologisch vlak daarbij de beste kaarten. En Dimension Data heeft een prima trackrecord inzake de bijhorende dienstverlening.”

De twee bedrijven werkten al jaren samen binnen het networking-domein. Volgens Raf Peeters, Country Director België en Luxemburg bij HPE is de uitbreiding van de partnership een logische stap. “Samen kunnen we heel wat nieuwe projecten aan die voordien buiten ons individuele bereik lagen,” zegt hij. “De gedrevenheid van het lokale team van Dimension Data valt daarbij op. Ze hebben zich in amper zes maanden tijd helemaal ingewerkt in ons hele portfolio.”