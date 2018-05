Samsung introduceert PRO Endurance microSD-kaarten voor ip-camera’s

Samsung maakt de PRO Endurance microSDHC/microSDXC-kaarten beschikbaar. Deze richten zich op het stabiel, snel en gemakkelijk maken van videosurveillance en alle andere vormen van doorlopende videomonitoring. De microSD-kaarten zijn geschikt voor zakelijke en privégebruikers.

Er zijn drie varianten van de PRO Endurance-kaarten: 32 GB, 62 GB en 128 GB. Gebaseerd op Full HD (1920 x 1080) videocontent opgenomen op 26 Mbps video kan de 128 GB-uitvoering zo’n 43.800 uur achtereen opnemen. Voor een kaart met 64 GB geldt een opnametijd van 26.280 uur. De 32 GB-versie kan tot 17.520 uur opnemen.

De lees- en schrijfsnelheden komen respectievelijk uit op 100 MB/s en 30 MB/s, zonder eventueel in te gaan op prestaties per model. In combinatie met 4K en Full HD moeten de kaarten zo ideaal zijn voor ip-camera’s, body- en dashcams. Samsung wil hiermee voldoen aan de groeiende behoefte aan geheugenkaarten die langer mee gaan en beter presteren.

Extreme omstandigheden

Deze serie moet tegen een stootje kunnen en onder de zware omstandigheden blijven werken. De kaart is uitgerust met Samsung 4-Proof. Dit houdt in dat het waterbestendig is conform IEC 60529, IPX7-certificering. Ook is de Pro Endurance bruikbaar onder temperaturen van -25 graden Celsius tot 85 graden Celsius, bestand tegen magnetische velden tot 15.000 gauss en kan het tegen röntgenstralingen tot 50 röntgen.

De PRO Endurance heeft een 25 keer langere levensduur dan eerdere (op snelheid gerichte) kaarten, zo stelt Samsung op basis van interne tests in vergelijking met eigen geheugenkaarten. Qua garantie mogen we het volgende verwachten: vijf jaar voor 128 GB, drie jaar voor 64 GB en twee jaar voor 32 GB. De garantie voor de SD-adapter is beperkt tot een jaar.

Samsung maakt de geheugenkaarten per direct beschikbaar. Voor de 32 GB-uitvoering geldt een adviesprijs van 34,99 euro, de 64 GB-variant kost 65,99 euor en voor de 128 GB-versie betaal je 124,99 euro.