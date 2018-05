F5 Networks’ BIG-IP Cloud Edition levert services voor alle apps

F5 Networks kondigt de introductie van BIG-IP Cloud Edition aan, om applicatieservices te bieden aan alle apps in elke IT-omgevingen. Dit om betere samenwerking te realiseren tussen NetOps, DevOps en SecOps zodat de prestaties, beschikbaarheid en veiligheid van apps verbeteren.

BIG-IP Cloud Edition combineert F5’s portfolio van applicatieservices met BIG-IQ’s mogelijkheden voor beheer, zichtbaarheid en analyse. Dankzij de software kunnen services voor elke app op maat geleverd worden, ongeacht de omgeving waarin de app draait. Op die manier kunnen gebruikers bijvoorbeeld policies van een Advanced Web Application Firewall (WAF) uitrollen om apps te beschermen in private en public clouds.

Specificaties

De aangekondigde oplossing levert onder andere bescherming in een volledige softwarematige Application Delivery Controller (ADC)-oplossing. Daarnaast biedt BIG-IP Cloud Edition een self-service catalogus van applicatieservices voor geautomatiseerde provisioning, configuraties en upgrades. Het maakt zichtbaarheid, analyse en schaalbaarheid op app-niveau mogelijk. Ook zijn er verschillende deployment-scenarios, waaronder licenties, abonnementen en utility-billing modellen.

Op het gebied van security kunnen de Advanced WAF-mogelijkheden ingezet worden, zodat alle applicaties getest en uitgerold worden in cloud- en datacenter-omgevingen terwijl de beveiliging hetzelfde blijft. De per-app security draagt bij aan de algehele bescherming van bedrijfs- en klantgegevens die door alle apps verwerkt worden. Hiervoor zijn specifieke templates voor AWS en andere cloud-omgevingen. Door de per-app benadering en flexibele schaalbaarheid zijn de services kosten-efficiënt in te voeren voor een mix van applicaties.

Daarnaast kunnen ontwikkelteams eenvoudiger zelf services toepassen door middel van een open API in zowel datacenter als multi-cloudomgevingen. Via dashboard moet het beheer per app overzichtelijk blijven. Om de prestaties, beschikbaarheid en veiligheid van apps te verbeteren wordt BIG-IP Cloud Edition aangeboden als per-app virtuele ADC. Zo zijn beleidsgebaseerde services toe te passen en automatiseren op elk moment in de ontwikkeling en productie.

F5 zal BIG-IP Cloud Edition deze maand nog beschikbaar maken, zonder een exacte dag te noemen.