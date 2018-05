Nokia verkoopt tak voor gezondheidstechnologie terug aan medeoprichter

Nokia heeft bekendgemaakt dat het Nokia Health, de bedrijfstak voor digitale gezondheidstechnologie, terug verkoopt aan medeoprichter Eric Carreel. Deze stap neemt het bedrijf omdat het zich minder wil focussen op consumententechnologie en de ontwikkelingen bij digitale gezondheidstechnologie daar niet mee in lijn liggen.

Nokia Health was een recente toevoeging aan het aanbod van de techgigant. In 2016 kondigde Nokia aan dat het een deal had gesloten om het Franse Withings te verwerven en te integreren met de Nokia Technologies-divisie. Toenmalig Withings-CEO Cédric Hutchings werd de leider van de nieuwe Digital Health-activiteiten van Nokia Technologies, de opvolger van Withings. Op het moment van de overname zou het merk Withings blijven bestaan, maar in het voorjaar van 2017 werd het merk voortgezet als Nokia Health.

Gezondheidszorg voor consumenten

Withings werd in 2008 opgericht door twee bekenden uit de Franse technologie- en telecomsector: Éric Carreel, medeoprichter van Inventel, en Cédric Hutchings. Het bedrijf richtte zich vooral op digitale toepassingen binnen gezondheidszorg voor consumenten, zoals wifi-weegschalen, bloeddrukmonitoren, slimme baby-monitoren en activity trackers.

Nokia kwam in 2016 met een bod op Withings van 192 miljoen dollar. Maar het had na aankoop moeite met het inpassen van het bedrijf in zijn bestaande productlijnen. In februari maakte Nokia bekend dat de plannen om het bedrijf opnieuw uit te vinden als een partij voor consumentenelektronica niet zijn gelukt en dat het functioneren van het bedrijfsonderdeel zou worden onderzocht. “De strategische beoordeling van de Digital Health-activiteit kan al dan niet resulteren in een transactie of andere wijzigingen. Alle verdere aankondigingen over het Digital Health-bedrijf zullen worden gedaan als en wanneer nodig”, berichtte Nokia afgelopen februari.

Drie maanden later lijkt het erop dat één van de oud medeoprichters zijn bedrijf terug koopt van Nokia. Het bedrijf verklaarde in een bericht aan zijn investeerders dat het exclusieve onderhandelingen aangaat voor de verkoop van zijn Digital Health-activiteiten aan Éric Carreel. De deal zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2018 gesloten worden. Nokia bericht ook dat de verkoop een onderdeel is van zijn transitie naar een business-to-business- en licentiebedrijf.