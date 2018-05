Luchtvaartindustrie kijkt naar mogelijkheden blockchain om ongelukken te voorkomen

Blockchain kennen we vooral als de techniek achter digitale transacties van cryptovaluta als bitcoin. Maar de technologie heeft veel groter potentieel end at zien steeds meer bedrijven in. Leveranciers van onderdelen voor de luchtvaartsector verkennen nu de mogelijkheden om blockchain breed toe te passen.

De techniek kan gebruikt worden om bij te houden wat er precies gebeurt met onderdelen Op die manier zouden ongelukken, zoals vorige maand met Southwest Airlines, voorkomen kunnen worden en zouden de kosten flink teruggedrongen moeten worden.

Volgen van onderdelen

De uitdaging van bedrijven die vliegtuigen bouwen is groot: ze moeten tienduizenden verschillende onderdelen volgen. Hoe ingewikkeld dat is, bleek vorige maand wel: toen vond er een explosie plaats binnen de motor van een Southwest-vliegtuig, waarbij een enkel onderdeel verouderd bleek. Dat was niet goed bijgehouden en kon leiden tot dit ongeluk.

De vraag die daarop opdoemt, is hoeveel andere onderdelen niet goed gevolgd worden. Dat terwijl, als onderdelen wel goed te volgen zijn, het makkelijk is om te kijken welke andere onderdelen mogelijk dor eenzelfde probleem getroffen wordt. Diverse bedrijven in de luchtvaartindustrie kijken daarom nu naar potentiële gebruiksmogelijkheden van Blockchain-technologie.

Criticasters

Tegelijk zijn er ook partijen die niet geloven dat blockchain echt een oplossing biedt. Reuters schrijft op basis van analisten dat blockchain niet per se de transparantie brengt naar de leveringsketen, waar nu wel van uitgegaan wordt. Eerder zouden bedrijven moeten investeren in verbeteringen van het technologische proces en de efficiëntie hiervan.

Het bijhouden van waar onderdelen vandaan komen en waar ze heen gaan, is eerder belangrijk dan het eventuele toepassen van blockchain. Zodoende zouden luchtvaartbedrijven dus eerder daarnaar moeten kijken. Daarbinnen kan de register-techniek natuurlijk wel een mooi middel vormen, maar dan wel een middel voor de realisatie van een groter doel.