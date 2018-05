‘KPN blijft marktleider zakelijke telecomdiensten’

Op de Nederlandse markt voor zakelijke telecomdiensten werd in het vierde kwartaal van 2017 een omzet gegenereerd van 656 miljoen euro. Ten opzichte van het vierde kwartaal in 2016 daalde de omzet met 50 miljoen euro, oftewel 7,1 procent. Dat blijkt uit Telecompaper’s kwartaalrapport over de zakelijke telecommarkt.

Het kwartaalrapport, Telecom Business Market Insight Q4 2017, concludeert dat deze omzetdaling gedeeltelijk komt doordat mobiele telefonie en vaste telefonie minder omzet genereren. Het rapport hanteert twee categorieën voor mobiele toepassingen: mobiel (spraak plus data) en mobiel data only (voor laptops, etc). Bij de tweede categorie is de omzet met 4,8 procent gedaald vergeleken met het vierde kwartaal van 2016, naar 40 miljoen euro. Bij mobiel komt de omzetdaling uit op 8,6 procent, of een totaal bedrag van 298 miljoen euro. De voornaamste oorzaken hiervan zijn de negatieve impact van regulering en toenemende prijsdruk door stevige concurrentie.

Tegelijkertijd groeit de omzet van zakelijk vast breedband een beetje en zijn de omzetdalingen van mobiel breedband en datanetwerken niet zo groot als bij mobiele/vaste telefonie. Vast breedband is de enige categorie waar de omzet groeit in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar: 1,4 procent naar 71 miljoen euro. De omzetten van vaste telefonie en data dalen met respectievelijk 9,7 procent en 5,3 procent naar 140 miljoen euro en 107 miljoen euro.

KPN marktleider telecomomzet

Op dit moment heeft KPN, inclusief alle submerken zoals Yes Telecom en Telfort Zakelijk, met een marktaandeel van 52 procent de hoogste zakelijke telecomomzet. Dat is een groei van 0,7 procent ten opzichte van het vierde kwartaal in 2016. Hoewel het marktaandeel steeg, daalde de onderliggende omzet met 5,8 procent ondanks de overnames van VrieService (eerste kwartaal van 2017) en Solcon (tweede kwartaal van 2017).

VodafoneZiggo volgt met een marktaandeel van 26,8 procent marktaandeel. Dat is een kleine daling vergeleken met het gecombineerde marktaandeel van Vodafone en Ziggo in het vierde kwartaal van 2016. Dat kwam toen uit op 27,6 procent, waarvan 23,5 procent door omzet van Vodafone en 4,1 procent van Ziggo.

De aangekondigde overname van Tele2 Nederland door T-Mobile Nederland heeft ook op de zakelijke markt gevolgen voor marktaandelen. T-Mobile heeft 7,1 procent van de zakelijke telecomomzet in het vierde kwartaal, 0,4 procent hoger dan in vierde kwartaal van 2016. Tele2’s marktaandeel daalde met 0,1 procent naar 4 procent. Bij T-Mobile bleef de omzet constant vergeleken met Q4 2016, terwijl Tele2 een daling van meer dan 10 procent kreeg te verduren. Die omzetdaling kwam vooral door vaste telefonie en kon niet gecompenseerd worden door groei van mobiel. Het gecombineerde marktaandeel is 11,4 procent, waarmee de verwachte nieuwe combinatie nog ver achterblijft bij KPN en VodafoneZiggo.