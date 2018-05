Twitter adviseert 330 miljoen gebruikers om wachtwoord te veranderen

Twitter vraagt aan al zijn 330 miljoen gebruikers om onmiddellijk hun wachtwoord aan te passen na een technisch probleem. Een bug in een systeem heeft alle wachtwoorden namelijk als platte tekst opgeslagen in plaats van ze eerst onleesbaar te maken.

Twitter was er snel bij om het probleem aan de massa te melden gisterenavond. Ondanks dat er geen bewijs is dat de gegevens gehackt zijn, vraagt het toch aan alle gebruikers om hun wachtwoord te veranderen. Dat geldt overigens ook voor andere tools waar je sociale media gebruikt, zoals bijvoorbeeld TweetDeck.

Volgens Twitter is een hashing proces dat de wachtwoorden maskeert de mist in gegaan. Hashing zorgt er namelijk voor dat alle gegevens onherkenbaar als random tekst wordt opgeslagen. Door een fout werden de wachtwoorden eenmalig als platte tekst bewaard op een interne log.

We are sharing this information to help people make an informed decision about their account security. We didn’t have to, but believe it’s the right thing to do. https://t.co/yVKOqnlITA

— Parag Agrawal (@paraga) May 3, 2018