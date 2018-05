Talend voert updates in Data Fabric door

Talend kondigt updates voor Data Fabric aan. Deze maken het mogelijk om data die in SAP-systemen opgeslagen staan te gebruiken voor analyses. De nieuwe mogelijkheden moeten bestaande SAP-data snel en eenvoudig combineren met andere bedrijfsapplicaties en externe big data-bronnen. Hierna kan de data worden ingeladen naar datalakes of datawarehouses ten behoeve van big data-scenario’s, wat zowel in de cloud als on-premise kan.

Het bedrijf legt uit dat organisaties een grotere hoeveelheid en variatie aan data verzamelen. Om zich te verzekeren van langetermijnsucces hebben bedrijven een simpele en kostenefficiënte manier nodig om inzicht te krijgen in alle bedrijfsinformatie, waar deze data zich ook bevinden. SAP kan daarin helpen, maar daarvoor acht Talend specifieke expertise om een connectie te maken tussen het softwareplatform en systemen van derden noodzakelijk. Data Fabric wil helpen bij het overbruggen van dit gat.

Functionaliteiten

De nieuwe SAP-connectoren en -componenten helpen ook use cases te ondersteunen binnen enterprise-omgevingen. Onder de nieuwe ondersteuningsmogelijkheden valt SAP Bulk Extraction, waardoor gebruikers grote hoeveelheden data uit SAP Business Suite en SAP S/4HANA kunnen halen om dit naar andere systemen of applicaties te migreren voor gebruikers in big data-scenario’s.

Ook is er een native ELT push down functie die gebruikers de in-memory rekenkracht van SAP HANA laat benutten, wat de applicatieperformance versnelt zonder dat iemand expert hoeft te zijn in de Advanced Business Application Programming (ABAP)-programmeertaal. Door toegang tot SAP HANA Calculation Views kunnen gebruikers tevens werken met samengestelde snapshosts en complexe calculaties uitvoeren. Dit moet het data modeling proces versimpelen.

Verder is Business Content Extractor in tech preview, die een semantische blik geeft bovenop SAP-databronnen. Hierdoor is informatie eenvoudiger toegankelijk. Ook is er met SAP Business Warehouses te integreren zonder dat hiervoor externe logica benodigd is.