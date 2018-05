Facebook ontsloeg meerdere medewerkers die individuele gebruikers bespioneerden

Het gaat al niet zo lekker achter de schermen bij Facebook. Het sociale netwerk wist de gegevens van 87 miljoen gebruikers niet goed te beschermen. Maar nu blijkt dat het intern ook niet helemaal goed zit. Een Facebook-technicus is nu ontslagen nadat bleek dat hij zijn positie misbruikte om vrouwen te stalken. Het probleem blijkt verder dieper te gaan dan dit.

De beschuldigingen kwamen naar boven, nadat Jackie Stokes – oprichter van de firma Spyglass Security – dat meldde op sociale media. “Ik ben er bewust van gemaakt dat een veiligheidstechnicus bij Facebook vermoedelijk zijn toegang tot gegevens misbruikt om vrouwen online te stalken”, schrijft ze op haar Twitter-account.

Online stalker

Stokes liet ook delen van een discussie tussen de Facebook-medewerker en iemand anders op datingapp Tinder zien. Daarin vertelde de medewerker dat hij een veiligheidsanalist was voor Facebook. Hij stelde verder dat het zijn werk was om hackers op te speuren en dat hij om die reden een “professionele stalker” was. Opvallend is dat de Facebook-medewerker vermoedelijk informatie van Instagram gebruikt had, een andere Facebook-dochter, en die gebruikt had om de betreffende dame op te sporen.

Het Facebook-beveiligingsteam kreeg vervolgens te horen hiervan en liet weten de beschuldigingen te onderzoeken. Afgelopen dinsdag bevestigde Facebook dat het de betreffende technicus ontslagen had. In een statement van afgelopen donderdag meldt Facebook CSO Alex Stamos dat de betreffende persoon ontslagen is.

Stamos schrijft dat er strikt toegezien wordt op de gegevens die Facebook-medewerkers inzien voor hun werk. In het geval van de technicus, werd er dus misbruik gemaakt van gegevens om vervolgens vrouwen te stalken. Volgens Motherboard zijn er meerdere medewerkers ontslagen door Facebook, die misbruik maakten van de gegevens die ze in konden zien.