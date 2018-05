Google Chrome blokkeert voortaan video’s op basis van je gedrag

Google beloofde in het verleden al eens een belangrijke en mooie toevoeging naar Chrome te brengen: namelijk het automatisch blokkeren van vervelende video’s die zodra een pagina geladen is, beginnen met afspelen. Oplossingen die tot nu toe hiervoor uitgebracht waren, leunden altijd op acties van gebruikers zelf. Daar komt nu verandering in.

Google heeft webbrowser Chrome voor de desktop namelijk voorzien van een soortgelijke functie als de mobiele versie. De browser weet nu sneller welke websites wel en welke niet automatisch video’s mogen afspelen. Bij die ‘keuze’ baseert de browser zich op het gedrag van de gebruiker, om de functie te personaliseren.

Binnen zes seconden

Google stelt dat een “significant aantal autoplays” binnen zes seconden gepauzeerd worden, of dat de tabbladen binnen die tijd gesloten worden door gebruikers. Chrome zal op basis van het browsegedrag van gebruikers beslissen wanneer een site een video automatisch mag afspelen en wanneer niet.

Voor gebruikers die niet ingelogd zijn op Chrome, worden er 1.000 sites standaard geblokkeerd op basis van die zes-seconden-regel. Google belooft dat het nieuwe systeem, zodra dat enigszins van je gedrag heeft kunnen leren, ongeveer de helft van de ongewenste en automatisch afspelende video’s blokkeert.

In de aankondiging benadrukt Google dat het geen perfect systeem is. Het kan dus voorkomen dat een site niet geblokkeerd wordt, terwijl je dat wel liever zou willen. In sommige gevallen zal je dus handmatig een video moeten blokkeren. Tegelijk blijkt dat video’s wel gewoon afgespeeld worden, en dat enkel de audio geblokkeerd wordt.

Op mobiele telefoons werkt het systeem van Chrome overigens iets anders. Video’s mogen met audio afgespeeld worden, als de site waar die op staan toegevoegd is aan het thuisscherm van de mobiele telefoon. Aangezien dat vaak niet het geval is, wordt in de mobiele versie van Chrome vrijwel elke video geblokkeerd.