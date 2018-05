Microsoft wil van wachtwoorden af in Windows 10

Microsoft wil het gebruik van wachtwoorden afschaffen om in te kunnen loggen op Windows-apparaten. Het heeft een aantal van de technologieën beschreven die het wil gebruiken om dit mogelijk te maken. Multifactorauthenticatie en biometrie zouden alternatieven zijn.

Microsoft heeft als doel dat eindgebruikers geen wachtwoord meer nodig hebben of dat ze in de plaats daarvan gebruikersreferenties tot hun beschikking hebben die niet kunnen worden gekraakt of overtreden. “Niemand houdt van wachtwoorden, ze zijn onhandig, onzeker en duur,” zegt Karanbir Singh, verantwoordelijk voor enterprise en beveiliging bij Microsoft in een blogpost. “In feite hebben we zo’n hekel hieraan dat we druk bezig zijn geweest om een wereld zonder wachtwoorden te creëren.”

Voor Microsoft wordt multifactorauthenticatie en biometrie gezien als een goede vervanging voor wachtwoorden. Hiermee wordt het mogelijk om met behulp van een fysieke sleutel en/of je gezicht of vingerafdruk in te loggen op je apparaat, in plaats van een reeks letters en cijfers nodig te hebben. Singh zei dat Windows Hello, de biometrische login van Microsoft, nu door meer dan 47 miljoen gebruikers wordt gebruikt en dat meer dan 5.000 bedrijven Windows Hello for Business hebben geïmplementeerd op meer dan een miljoen commerciële apparaten.

Een andere technologie die een vervanging zou kunnen vormen voor wachtwoorden is de Microsoft Authenticator-app. Hiermee heb je met je mobiele telefoon toegang tot je Microsoft-account. De Windows Hello FIDO2 Beveiligingssleutel functie is nu beschikbaar in beperkte preview. Klanten kunnen zich volgens Singh aanmelden voor de wachtlijst als ze hier gebruik van willen maken.