Google voegt eindelijk iOS-apps toe aan Geavanceerde Beveiliging

Google kwam vorig jaar oktober met een speciaal nieuw beveiligingsprogramma: Geavanceerde Beveiliging. Dat is gericht op mensen wiens account extra interessant is voor kwaadwillende partijen. Denk aan politici, maar ook aan journalisten. Maar bij lancering was het programma niet beschikbaar voor iOS-apps. Daar komt vandaag verandering in.

Vandaag heeft Google namelijk bekend gemaakt dat Geavanceerde Beveiliging ook met standaard-apps van Apple’s iOS werkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de agenda-app, maar ook om de mail- en contactenapps. Daarmee zijn ook iOS-gebruikers die met hun Google-account ingelogd zijn op Apple’s diensten extra beveiligd.

Hoe het werkt

Geavanceerde Beveiliging voegt iets van rompslomp toe aan het inloggen op je Google-account. Het is de bedoeling dat mensen die gebruik willen maken van de Geavanceerde Beveiliging twee fysieke sleutels aanschaffen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een usb-stick die gebruikt kan worden om een beveiligingssleutel van Google op te plaatsen.

Om in te loggen, is het niet alleen de bedoeling dat je je gebruikersnaam en wachtwoord invoert, maar ook de fysieke sleutel aan je laptop koppelt. Op die manier wordt er een moeilijk te kraken verificatiemethode toegevoegd aan het geheel en zouden accounts bijna niet te kraken zijn.

Doordat de Geavanceerde Beveiliging vraagt om een fysieke sleutel, is het overigens wel een gedoe als je je beveiligingssleutels kwijtraakt. Dan duurt het enige dagen voordat je account weer bereikbaar is en zal je de verificatiestappen opnieuw moeten doorlopen. Alles in ruil voor dat extra beetje veiligheid dus.

Aanmelden voor Geavanceerde Beveiliging kan op deze pagina van Google.