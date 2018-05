Instagram begint met in-app betalingen

Instagram is stilletjes begonnen met het testen van e-commerce features. Zo kunnen sommige gebruikers producten en diensten betalen zonder dat ze de app hoeven te verlaten. Dit richt zich vooralsnog op een select aantal bedrijven uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Een lezer van TechCrunch tipte de website over de mogelijkheid, waarna Instagram met bevestiging kwam. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om bij een restaurant een tafel te boeken. Normaliter wordt een klant bij het kopen uit de app geleid, zodat hij op de website van het bedrijf zelf het proces kan voltooien. Bij de nieuwe functie is dat dus niet meer het geval. Hiervoor dient de gebruiker zijn debit- of creditcardgegevens in te voeren, alsmede een veiligheidscode in te stellen.

Streven

In een blogbericht over de mijlpaal van 25 miljoen bedrijven binnen de Instagram-community haalde het sociale medium aan dat 80 procent van de accounts een bedrijf volgt. Dit is een behoorlijk aantal gezien de 800 miljoen gebruikers van het sociale netwerk. 200 miljoen accounts zouden zelfs iedere dag een bedrijfspagina bezoeken. Daarom ziet Instagram het daadwerkelijk kunnen shoppen bij bedrijven als een toegevoegde waarde zijn.

Het sociaal medium kondigde begin vorig jaar al aan bedrijfsprofielen te blijven ontwikkelen, waarbij het direct boeken van een dienst vanaf een bedrijfsprofiel een streven was. In-app betalingen stonden voor eind 2017 gepland, maar dat werd dus niet behaald. De beperkte beschikbaarheid wijst erop dat we een algemene beschikbaarheid nog kunnen verwachten. Ondertussen houden concurrenten zich eveneens bezig met e-commerce, waaronder Snapchat.