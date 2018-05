Hackers kunnen Meltdown-patch passeren, behalve bij nieuwste Windows-update

De Spectre/Meltdown patches die Microsoft heeft voorzien voor Windows 10, kunnen door hackers worden gepasseerd. De enige update die voorlopig veilig is, is de grote Windows 10 April 2018 Update die op dit ogenblik wordt uitgerold.

Er is een bug gevonden in de nieuwe patches van Microsoft voor Spectre en Meltdown. Door middel van een specifiek commando kon veiligheidsonderzoeker Alex Ionescu van Crowdstrike de update ongedaan maken.

Welp, it turns out the #Meltdown patches for Windows 10 had a fatal flaw: calling NtCallEnclave returned back to user space with the full kernel page table directory, completely undermining the mitigation. This is now patched on RS4 but not earlier builds — no backport?? pic.twitter.com/VIit6hmYK0

— Alex Ionescu (@aionescu) May 2, 2018