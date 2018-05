Commvault-CEO doet stapje terug onder druk van belegger

Commvault gaat zijn huidige CEO Bob Hammer vervangen vanwege een nieuw strategisch plan. Dit komt voort uit een ‘constructief’ gesprek met investeringsgroep Elliott Management. Het plan is noodzakelijk naar aanleiding van de tegenvallende financiële resultaten.

Bij de herstructurering hoort naast een nieuwe CEO ook het snijden in de kosten, het terugbrengen van het aantal banen, een herstructurering van de organisatie, het toevoegen van twee onafhankelijke bestuurders en mogelijk aandelen terugkopen. Een comité gaat het bedrijf helpen bij de zoektocht naar de nieuwe CEO. Bij dit proces wordt ook een extern bedrijf betrokken.

Ondertussen blijft Hammer actief als voorzitter, CEO en president. Hij zat 20 jaar aan het roer bij Commvault, waarin hij onder meer de beursgang van het bedrijf realiseerde. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Hammer ook na het aantreden van zijn vervanger actief blijft binnen Commvault. Dit als voorzitter van de Raad van Bestuur.

Financiële cijfers

Het gaat dus om een stap die aangestuurd wordt door Elliott Management, een investeerder die op deze manier wat meer geld hoopt binnen te halen. Dit naar aanleiding van de financiële resultaten die begin deze maand bekendgemaakt werden. In het laatste kwartaal steeg de omzet jaar-op-jaar van 173 miljoen dollar naar 185 miljoen dollar, maar was het eindresultaat minder positief. Een jaar eerder was er nog een winst van 3,2 miljoen dollar, terwijl er afgelopen periode 1,7 miljoen dollar verlies was.

De laatste drie maanden zorgden er tevens voor dat Commvault zijn boekjaar afsluit met een omzet van 699 miljoen dollar. Een jaar eerder kwam de omzet nog uit op 651 miljoen dollar. Toch schrijft het bedrijf ook hier niet goede eindcijfers: 32 miljoen dollar nettoverlies tegenover 540.000 dollar winst. Door middel van het plan moet de groei hem niet alleen in de omzet zitten, maar ook in de winst.