Twitter verhuist deel van datainfrastructuur naar Google Cloud

De datasystemen van Twitter behoren tot de grootsten van de wereld. Het Hadoop-systeem, dat in de kern van Twitters dataplatform ligt, biedt een basis voor meer dan driehonderd petabyte aan gegevens, op tienduizenden servers. Vandaag kondigt Twitter aan dat het samen gaat werken met Google om zijn serverclusters naar de Google Cloud over te zetten.

Dat schrijft CTO Parag Agrawal in een uitgebreide blog over de samenwerking. Agrawal stelt dat er enige tijd gekeken is naar het rekensysteem, dat aan de basis van Twitters dataplatform staat. Er is vooral gekeken naar de manier waarop de infrastructuur zou moeten veranderen, om te blijven voldoen aan de groeiende vraag. De samenwerking met Google Cloud blijkt een noodzakelijke stap geweest.

Sneller en flexibeler

Twitter-CTO Parag Agrawal schrijft in zijn blog dat de samenwerking, waarbij de dataopslag en flexibele Hadoop-clusters naar het Google Cloud Platform overgezet worden, ervoor zorgen dat de klantervaring erop vooruit gaat en dat de technici die met het dataplatform werken productiever zullen zijn.

Zodra de migratie eenmaal afgerond is, kunnen we een systeem verwachten dat sneller werkt, maar ook flexibeler is. Door die toegenomen flexibiliteit is het makkelijker om zaken te verwerken op het platform. Daarnaast komen er natuurlijk ook Google-diensten beschikbaar voor gebruikers. Dat zorgt onder meer voor verbeterde veiligheid, maar ook voor meer herstelmogelijkheden.

Ondanks dat de blog van Agrawal suggereert dat er veel data wordt overgezet naar het Google Cloud-platform, stelt het bedrijf tegenover TechCrunch dat lang niet alles wordt overgedragen. Het gaat enkel om de Hadoop-clusters die zich in Twitters datacenters bevinden. Dat betekent dat de bulk van de infrastructuur gewoon bij Twitter zelf blijft.