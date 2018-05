Nieuwe Intel Optane SSD 905P bouwt verder op 3D XPoint-succes

Amper zes maanden na de aankondiging van de Intel Optane SSD 900 staat de opvolger al klaar. Eind vorig jaar gooide Intel hoge ogen met het nieuwe 3D XPoint-geheugen. Ondertussen heeft het verbeteringen kunnen doorvoeren aan de nieuwe techniek en is de Optane SSD 905P het logische gevolg.

De Intel Optane SSD 905P komt in twee formaten: U.2 of HHHL (half-height half-lenght). Die laatste is een PCI Express-kaart die maar de breedte heeft van een half slot, wat interessant kan zijn in mini-ATX-systemen. De maximale opslag verdubbelt vergeleken met de 900-serie van 480 GB naar 960 GB. Voor de liefhebbers heeft de HHHL-versie van de Optane SSD 905P blauwe leds meegekregen in de behuizing.

Snelheidsrecord

Vergeleken met andere NVMe-gebaseerde SSD’s blijken de 3D XPoint-schijven bijzonder krachtig en snel te zijn. Een test van Tom’s Hardware toont dat de Optane SSD 905P de snelste SSD-schijf is van het moment. Dit geldt zowel binnen de KMO- als enterprisemarkt. Vooral wat betreft random lees- en schrijfsnelheden scoort de schijf bijzonder goed.

Het grootste voordeel dat 3D XPoint-geheugen heeft over klassieke NAND is een lagere latency die minder dan 10 microseconden is. Daarnaast is er ook de verbeterde duurzaamheid waarbij je tien keer per dag de schijf mag volschrijven. De schijven worden geleverd met vijf jaar garantie.

De nieuwe schrijven van Intel zijn absoluut niet goedkoop. De originele 900-serie startte aan 300 dollar. Die prijs wordt nu verdubbeld met de 480GB Intel Optane SSD 905P U.2-formaat. Voor de topkaart, de 960 GB HHHL-variant, moet je een pittige 1.200 dollar betalen.