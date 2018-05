Google kondigt twintigste Cloud Platform-regio aan

Google bouwt een Google Cloud Platform-regio in Zwitserland. Met Zürich komt het aantal beschikbare regio’s op 20 te staan, waarvan zes zich in Europa bevinden. Hiermee volgt het Nederland, België, Frankfurt, London en Finland, waarvan de eerste drie al geopend zijn en de laatste dit jaar nog opent. Zürich moet begin 2019 openen.

Door in de toekomst gebruik te maken van Zürich worden GCP-producten aangeboden vanuit en gehost in Zwitserland. Deze regio beschikt over drie verschillende zones, net zoals 18 andere locaties van Google (alleen Iowa kent vier zones). Bij de keuze dient hier rekening mee gehouden te worden aangezien de regio’s nodig zijn om latentie voor workloads en data te beperken. Door content over meerdere zones te verspreiden ontstaat er tevens een hogere fouttolerantie.

Zwitserland verschilt echter van de andere vijf locaties in Europa, aangezien het land niet lid is van de EU. Daardoor gelden er andere privacy-wetten, waarvan vaak gezegd wordt dat het om één van de strengste regels ter wereld gaat. Het is zodoende denkbaar dat bedrijven voor de Zwitserse regio kiezen gezien de sterkere privacy-beloftes, al gaat het Google om het leveren van betere diensten aan lokale partijen. Concurrent Microsoft Azure kondigde twee maanden geleden regio’s in Zwitserland aan.

Verschillende regio’s

Begin dit jaar opende GCP overigens de Nederlandse regio, ook wel Europe-west4 genoemd. Deze heeft andere functionaliteit dan het bestaande datacentrum in de Eemshaven.

Momenteel zijn er 15 GCP-regio’s beschikbaar, aan de andere wordt nog gewerkt. Naast Finland en Zürich staan Los Angeles, Osaka en Hong Kong op de planning. Na de opening van de twintigste regio gaat Google door met het bouwen van andere regio’s, zo verzekert het bedrijf in de aankondiging.