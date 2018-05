Nog veel meer details van de OnePlus 6 onthuld

Op woensdag 16 mei wordt de OnePlus 6 aan de wereld onthuld. Maar heel eerlijk: veel valt er niet meer te presenteren. Niet alleen hebben we een goed idee van hoe het toestel eruit komt te zien, ook weten we nu vrijwel alle specificaties van de telefoon.

Vandaag heeft de Chinese keuringsinstantie Tenaa namelijk vrijwel alle specificaties van de nog de onthullen telefoon online gezet. Gecombineerd met eerder vrijgegeven informatie en wat gelekte details, weten we dus al behoorlijk veel van het telefoontoestel.

De specificaties

De OnePlus 6 heeft op de site van de Tenaa de codenaam A6000 meegekregen. We lezen daar dat de telefoon een 6,28-inch display krijgt met een resolutie van 2.280 bij 1.080 pixels. Het gaat om een amoled-scherm, dat een beeldverhouding van 19:9 heeft. De OnePlus 6 heeft verder een inkeping in het scherm, waarmee duidelijk is dat het om een voorkant-bedekkend display gaat.

OnePlus stelde in het verleden al dat het Android-toestel draait op een Qualcomm Snapdragon 845-processor. Die informatie wordt niet bevestigd door de Tenaa, maar we lezen er wel dat er een 64GB en 256GB-versie van de telefoon komt. Hoeveel werkgeheugen die processor van Qualcomm precies krijgt, is weer niet bekend.

Andere nieuwe details zijn er rond de camera’s. Volgens de Tenaa zitten er twee lenzen aan de achterkant. Een van die sensoren beschikt over twintig megapixels, de ander over zestien. De selfiecamera zou eveneens zestien megapixels ter beschikking hebben.

De OnePlus 6 heeft tot slot nog een glazen achterkant, die het mogelijk zal maken om het toestel draadloos op te laden. Daarnaast is de behuizing 7,75 millimeter dik en weegt de telefoon 177 gram. Op 16 mei wordt de telefoon om 18:00 Nederlandse tijd gepresenteerd.