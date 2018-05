Nokia neemt IoT-startup SpaceTime Insight over

Nokia maakte vorige week bekend dat het zijn gezondheidstak zal afstoten. Die bedrijfstak kwam namelijk maar niet van de grond en dus werd het tijd om de focus weer te verleggen. Nu is duidelijk waar die naartoe gaat. Het Finse bedrijf heeft weer een overname aangekondigd, waaruit blijkt dat het op andere gebieden juist meer focus legt.

Het gaat om de overname van SpaceTime Insight, een IoT-startup uit de Verenigde Staten. Die biedt voorspellende analyses op basis van machine learning algoritmes. Hoeveel geld er met de overname gemoeid gaat is natuurlijk niet bekend. Wel weten we dat de startup tussen de 50 en 65 miljoen dollar aan fondsen ophaalde bij een investeringsronde en dat het bedrijf in 2016 op een waarde van 103 miljoen dollar geschat werd.

Toenemend belang IoT

Rob Schilling, CEO van SpaceTime, zal zodra de overname rond is, het nieuwe hoofd van de IoT-tak van Nokia worden. Momenteel is dat nog een kleine bedrijfstak, maar Nokia heeft er grote plannen mee. Vorig jaar meldde Nokia een totale omzet van 23 miljard euro. Daarvan was 1,6 miljard euro afkomstig uit software en daar valt dus ook IoT onder.

Bhaskart Gorti, voorzitter van Nokia Software, laat weten dat het bedrijf heel erg gelooft in de mogelijkheden van het Internet of Things. De gedachte is dat IoT-producten vooral helpen in bepaalde industrieën, denk aan nutsvoorzieningen en het transport. “Zo kunnen we zakelijke problemen van onze klanten oplossen,” aldus Gorti.

Gorti gelooft ook dat het IoT-landschap compleet aan het veranderen is. Hij stelt dat er twee of drie jaar geleden nog vooral focus lag op het beheren van connectiviteit, maar dat er nu meer gekeken wordt naar analytics en andere services.