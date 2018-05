Securityprofessionals geloven steeds minder dat malwarebescherming echt werkt

Twee derde van de securityprofessionals gelooft dat de bestaande endpoint-beschermingstools niet genoeg zijn om hun organisaties te beschermen tegen significante malwareaanvallen. Bestaande producten zijn dan dus niet goed genoeg om bedrijven echt te beschermen tegen significante bedreigingen.

Minerva Labs deed onderzoek onder zo’n zeshonderd securityprofessionals om te kijken naar de bescherming van bedrijfsnetwerken tegen malwareaanvallen. In het onderzoeksrapport, The State of Endpoint Security in Addressing Malware and Other Modern Cyber Threats, staat dat driekwart van hen denkt dat de huidige oplossingen die ze gebruiken hooguit zeventig procent van de malware-infecties kan voorkomen.

Steeds moeilijker

Ondanks dat aanbieders steeds meer werk maken van betere producten en diensten, verwachten de professionals die zakelijke netwerken moeten beveiligen niet dat de situatie snel verbetert. Driekwart van de respondenten liet weten dat ze geloven dat het aantal malware-infecties de afgelopen maanden is toegenomen, of op zijn minst gelijk gebleven.

Ironisch genoeg suggereert het rapport ook dat veel professionals denken dat de toegenomen complexiteit van security er ook voor zorgt dat malware steeds complexer wordt. Criminelen moeten immers wel hun malware verbeteren en dat maakt het ook meteen moeilijker om netwerken daartegen te beschermen.

Dat is een gevaarlijke ontwikkeling, want de tijd die het kost om malware te verwijderen neemt ook toe. Een kwart van de respondenten stelt dat het enkele dagen of zelfs weken kan duren voordat een systeem weer hersteld is. 41 procent zegt dat het een kwestie van enkele uren is. Cybercriminelen hebben dus, al ze succesvol zijn, meer dan genoeg tijd om data te stelen, zakelijke systemen te verstoren en andere schade aan te richten.

Wenslijst

Veel van de securityprofessionals die deelnamen aan het onderzoek, lieten weten dat ze het liefst zien dat er minder resources in anti-malwaresoftware gaat zitten. (39 procent). 29 procent stelt dat ze liever producten zien die makkelijker zijn om uit te rollen en te upgraden. Tot slot stelt 17 procent dat ze producten willen die andere zakelijke toepassingen niet inperken.