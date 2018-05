Petitie vraagt Apple om MacBook Pro’s terug te roepen wegens “defect toetsenbord”

Niet iedereen is te spreken over het toetsenbord in recente MacBook Pro’s. Matthew Taylor heeft er zo de buik van vol dat hij een petitie op Change.org startte om alle MacBook Pro’s sinds eind 2016 te laten terugroepen.

“Apple het is tijd: roep alle MacBook Pro’s terug die sinds eind 2016 zijn gelanceerd en vervang de toetsenborden met nieuw ontworpen toetsenborden die werken. Want deze toetsenborden werken niet”, opent Taylor zijn petitie. Volgens de misnoegde gebruiker zijn de huidige generatie MacBook Pro’s, zowel 13 als 15 inch, uitgerust met een klavier dat op elk moment kan falen wegens een ontwerpfout. “De problemen zijn wijdverspreid, consistent en frustrerend”, aldus Taylor.

Taylors frustraties worden op moment van schrijven gedeeld met meer dan 11.200 anderen die de petitie getekend hebben. Ook heel wat gerenommeerde bloggers en ontwikkelaars lieten zich al kritisch uit over het toetsenbord. John Gruber van Daring Fireball, doorgaans erg positief over de creaties van Apple, noemde het “een van de grootste designflaters in de geschiedenis van Apple”. Ook de bekende iOS-ontwikkelaar Marco Arment deelt die mening: “Butterfly switches zijn een designfout… ze zijn fataal onbetrouwbaar.”

Vlindertoetsen

Het probleem ligt bij de butterfly switches die Apple sinds 2015 voor zijn laptoptoetsenborden gebruikt. Die zijn een extreme variant op de scissor switches, waarbij twee gekruiste stukjes plastic de toets omhoog houden. Ze nemen minder plaats in dan dome switches en zorgen dat vuil minder makkelijk onder de toetsen raakt. De butterfly switches maken het toetsenbord nog dunner, waardoor ook de laptop dunner wordt.

Het nadeel is dat er nagenoeg geen travel meer is. Met een butterfly switch wordt een toets amper 1 à 2 millimeter ingedrukt. Daardoor krijg je nauwelijks fysieke feedback dat je een toets goed hebt aangeslagen. Een nog groter probleem is vuil. Hoewel vuil in principe bijzonder moeilijk tussen de butterfly switches raakt, is het ook nagenoeg onmogelijk om weer weg te halen als er toch een vuiltje tussen glipt. De switches zijn daarvoor veel te delicaat. Casey Johnston van The Outline beschrijft in dit artikel hoe haar MacBook Pro slachtoffer werd van stof onder het toetsenbord.

Apple wilde tegenover Johnston niet erkennen dat er een probleem is met het toetsenbord, hoewel ze na het toetsenbord te laten vervangen opnieuw tegen hetzelfde probleem aanstootte. Ook de petitie van Matthew Taylor zal Apple wellicht zonder meer naast zich neerleggen. Het bedrijf uit Cupertino biedt op zijn ondersteuningspagina’s wel een stappenplan aan om het toetsenbord van de MacBook (2015 en later) en MacBook Pro (2016 en later) te reinigen.