Ripple aangeklaagd voor creatie cryptomunten ‘uit het niets’

Ripple, de fintech start-up achter de gelijknamige cryptomunt (XRP), is door een investeerder voor de rechter gedaagd omdat het miljarden munten ‘uit het niets’ zou hebben gecreëerd. Dat schrijft Bloomberg. Ripple is de derde grootste cryptomunt ter wereld.

Investeerder Ryan Coffey handelt in naam van iedereen die ooit XRP heeft gekocht. Hij eist een schadevergoeding en een verklaring van Ripple dat het bedrijf en zijn CEO Bradley Garlinghouse ongeregistreerde effecten hebben verkocht in “wat in essentie een “eindeloze initial coin offering (ICO) is”. Dat is in strijd met de Amerikaanse wetgeving.

Effect of niet?

De Securities and Exchange Commission (SEC) in de Verenigde Staten bepaalde afgelopen juli dat bedrijven die geld ophalen via de verkoop van digitale assets zich moeten houden aan de federale wetgeving rond effecten. Tom Channick, woordvoerder van Ripple, laat in een reactie aan Bloomberg weten dat het bedrijf de XRP-token niet als een effect, een verhandelbaar recht met financiële waarde, beschouwt. XRP bestaat volgens Ripple onafhankelijk van het bedrijf. Het geeft eigenaars geen aandeel in het bedrijf en er wordt geen dividend uitbetaald.

Volgens Coffey is XRP wel een effect. “De gedaagden hebben zelf toegegeven dat investeerders een redelijke verwachting hebben om winst te maken, en prezen meermaals de waardegroei publiekelijk aan.” Coffey kocht begin januari zelf 650 XRP-tokens voor ongeveer 2,60 dollar per stuk, 1.690 dollar in totaal, en verkocht die enkele weken later met een verlies van ongeveer 551 dollar, of 32 procent van zijn initiële investering.

Debat

Of Ripple en grotere concurrent Ether als effecten kunnen worden beschouwd, is momenteel onderwerp van debat in de sector. Gary Gensler, voormalig voorzitter van de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission, zei vorige maand dat Ripple en Ether volgens hem allebei als effecten kunnen worden geclassificeerd.

Ripple is gespecialiseerd in het uitvoeren van realtime betalingen over grenzen heen. Het ontwikkelde daarvoor de op blockchain gebaseerde producten xCurrent en RippleNet. XRP is de token die wordt gebruikt voor transacties op de Ripple-blockchain. Eerder dit jaar kondigde de start-up nog een samenwerking aan met de Spaanse grootbank Santander.