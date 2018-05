IBM en Red Hat breiden samenwerking voor containers en hybrid cloud uit

IBM heeft bekendgemaakt dat het intensiever gaat samenwerken met Red Hat, om containers en hybrid cloud-platforms beter te combineren. Door de overeenkomst zal Big Blue zijn IBM Cloud Private en IBM Cloud Private for Data naar Red Hat’s OpenShift Container Platform en Certified Containers brengen.

Dankzij deze stap is het voor gezamenlijke klanten eenvoudiger IBM- en Red Hat-producten te koppelen aan hybrid cloud-implementaties. De stap van IBM om zijn architectuur opnieuw te ontwerpen en zijn softwareportfolio naar containertechnologieën te verplaatsen helpt hierbij. Het resulteert onder meer in IBM Cloud Private dat containers in Red Hat in kan zetten.

Beide partijen zullen dienen als een geïntegreerd hybrid cloud-platform. Daarnaast kunnen ontwikkelaars de clouddiensten van IBM gebruiken voor kunstmatige intelligentie (AI), blockchain en Internet of Things. Op Red Hat’s besturingssysteem is tevens IBM PowerAI beschikbaar, de deep learning toolkit van Big Blue.

Met deze stap bouwen de open-source softwarebedrijven voort op hun samenwerking die in 1999 aangekondigd werd. Dit resulteerde onder meer in afspraken rondom Enterprise Linux en de ontwikkeling van de hybrid cloud.

Red Hat Summit 2018

Deze week vindt Red Hat Summit 2018 plaats. Tijdens dit evenement komt het bedrijf waarschijnlijk met nog meer nieuws over zijn OpenShift Container Platform. Red Hat heeft in ieder geval al laten weten dat Alfred W. Zollar toetreedt tot de raad van bestuur. Met zijn ervaring bij onder meer IBM moet hij van toegevoegde waarde zijn bij het realiseren van open-source technologieën.

We blijven de ontwikkelingen rondom Red Hat Summit 2018 volgen. Zodra er meer interessant nieuws is lees je het op Techzine.