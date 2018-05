‘Qualcomm verlaat markt voor serverchips’

Qualcomm bereidt plannen voor om zijn activiteiten rondom processoren voor datacenterservers te beëindigen. Dit kan resulteren in een verkoop van de divisie of het sluiten van de afdeling. Dat beweert Bloomberg op basis van een anonieme bron.

De exacte reden voor het beëindigen van de plannen zijn onbekend. Wel geeft het persbureau aan dat er op deze manier geld bespaard wordt, aangezien het ontwerpen van dergelijke chips erg duur is. In januari beloofde het bestuur van Qualcomm aan investeerders één miljard dollar jaarlijks uitgaven te besparen. Dit was onder meer nodig om een vijandig overnamebod van Broadcom tegen te gaan, al werd die overname later door de Amerikaanse regering om veiligheidsredenen geblokkeerd.

Het plan om de te stoppen met serverprocessoren komt echter niet overeen met het streven om minder afhankelijk te zijn van de smartphone markt. Tegenover Bloomberg wilde Qualcomm niet reageren.

Concurrent Intel

Het bedrijf probeerde met technologie van ARM de markt van serverprocessoren te betreden. Op deze manier moet de concurrentie met Intel aangegaan worden, de partij die deze markt domineert met een marktaandeel van 99 procent. Dergelijke chips worden voor duizenden euro’s verkocht, wat het erg interessant voor andere partijen maakt. Als Qualcomm er daadwerkelijk voor kiest om zijn activiteiten te beëindigen, is dat ook vervelend voor ARM. Dan verliest deze partij namelijk zijn grootste partner die van serverchips met ARM-technologieën een succes wil maken.

Vorig jaar bracht het bedrijf nog de Centriq 2400-processor op de markt. Deze 10nm-chip met 48 ARM-cores levert volgens Qualcomm betere resultaten dan een Intel Xeon Platinum 8180-processor, gebaseerd op energie-efficiëntie en kosten. Tijdens de lancering liet onder andere Microsoft zijn interesse blijken. Sindsdien bleef het stil rondom de progressie.