Nieuwe versie Kaspersky Endpoint Security for Business onthuld

Kaspersky Lab laat aan Techzine weten over de nieuwe versie van Endpoint Security for Business, die inspeelt op de veranderende cyberbedreigingen. Dit gebeurt door een reeks technologieën in te zetten, waaronder machine learning voor het in real-time opsporen van verdachte activiteiten.

Kaspersky Endpoint Security for Business is ook uitgerust met gedragsdetectie, Host Intrusion Prevention Systems (HIPS), exploit-preventie en een Remediation Engine. Er is een mechanisme toegevoegd dat kritieke processen beveiligt en inloggegevens beschermt tegen mimikatz-achtige tools. In combinatie met andere maatregelen biedt bedrijven dit bescherming tegen actuele dreigingen zoals WannaMine, dat computers kaapt om recources te gebruiken voor het minen van cryptovaluta.

Vulnerability and Patch Management is er voor het automatisch elimineren van kwetsbaarheden. Dit onderdeel herkent kwetsbare punten, bepaalt de prioriteit en zorgt voor het downloaden van patches en updates. Het verkleint het risico dat cybercriminelen gebruikmaken van kwetsbaarheden in populaire software, ontlast beveiligingsteams van handmatig routinewerk en maakt het beveiligingsproces transparanter.

Beheer

Daarnaast voorziet Kaspersky de gebruikersinterface van een nieuw ontwerp, waarin de verschillende lagen van de beveiligingscomponenten gevisualiseerd worden. Gebruikers kunnen zien en controleren of elke beschermingslaag is ingeschakeld en goed werkt.

Dankzij de integratie met Kaspersky Endpoint Detection and Response (EDR) kan de nieuwe versie worden gebruikt als endpoint EDR agent voor het verzamelen van metadata en IoC’s. Dit helpt organisaties bij een beveiligingsincident onderzoek te doen en herstel uit te voeren. Voor het beheer van mobiele toestellen kan de gebruiker de bescherming op meerdere apparaten monitoren en Android-toestellen via externe Enterprise Mobility Management (EMM)-systemen beheren.

In de nieuwe versie kunnen organisaties via één serverinstallatie tot 100.000 endpoints beheren. Daarbij zorgt de light cloud-modus voor goede prestaties terwijl er minder resources gebruikt worden. Zo wil Kaspersky de software geschikt maken voor organisaties van ieder omvang. Kaspersky Endpoint Security for Business is wereldwijd beschikbaar.