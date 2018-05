Microsoft Pay-dienst krijgt diepe integratie met Outlook

Microsoft gaat zijn betaaldienst integreren met Outlook, in een poging om het makkelijker te maken rekeningen te betalen die via e-mails binnenkomen. Het is een van de aanpassingen aan Outlook, waarmee Microsoft wil dat ontwikkelaars hun gebruikers beter tegemoet kunnen treden.

Het Microsoft Pay-systeem laat gebruikers betalingen uitvoeren via e-mails, zonder dat ze daarvoor naar andere toepassingen hoeven over te schakelen. De toepassing werkt nog lang niet met alle bedrijven; Microsoft heeft momenteel samenwerkingen met betaalbedrijven Stripe en Braintree. Ook werkt het samen met rekeningdienst Zuora en factuurdiensten als FreshBooks, Intuit, Invoice2Go, Sage, Wave en Xero.

Volgende stap

De Microsoft Pay-dienst wordt de komende paar weken naar bepaalde Outlook-gebruikers uitgerold. De bedoeling is om de functie na een testfase over een paar maanden breed uit te rollen. Wanneer precies laat Microsoft nog niet weten, maar het is een goede volgende stap voor de Pay-dienst van Microsoft.

Die werd in de loop van 2016 gelanceerd als Microsoft Wallet en diende als het antwoord van Microsoft op Android Pay en Apple Pay. Nu Microsoft de betaaldienst beter integreert in zijn maildienst, maakt het bedrijf zijn dienst concurrerender. Ook mooi is trouwens de manier waarop de integratie van Outlook en Microsoft Pay werkt.

Microsoft maakt daarvoor gebruik van de Adaptive Cards, waarbinnen bepaalde content geladen wordt.