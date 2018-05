Eigenaar New York Stock Exchange werkt aan bitcoinbeurs

Intercontinental Exchange (ICE), eigenaar van de New York Stock Exchange, werkt aan een online platform om cryptomunten te kopen. Een rapport van The New York Times toont dat alweer een traditioneel Wall Street-bedrijf de opkomende markt van digitale munten omarmt.

ICE werkt al langer met cryptomunten. Zo lanceerde het in maart nog een cryptomunten data feed en breidde het die verder uit in april met een dekkingsgraad van 65 procent over de hele cryptomarkt die 300 miljard dollar waard is. Door aan een beurs voor cryptomunten te werken volgt het Goldman Sachs dat eerder in april al liet weten aan een trading desk sleutelde.

Transparantie

Het potentiële cryptoplatform moet het mogelijk maken voor investeerders om bitcoin te kopen en te houden. Verschillende andere websites probeerden het rapport van The New York Times te bevestigen, maar niemand bij ICE was beschikbaar voor commentaar. Afwachten hoe concreet dit pad is.

De concurrentie van ICE heeft de cryptomarkt in het verleden bediend met bitcoin futures. ICE focust daarentegen op data en voegt transparantie aan de markt toe om wilde prijsfluctuaties te beperken en fraude te voorkomen.

Coinbase

Mocht ICE doorgaan met deze plannen, is het wel de allereerste die een bitcoinbeurs lanceert in de V.S. Het zou hiermee een flink voordeel hebben over andere partijen omwille van zijn ervaring met de New York Stock Exchange (NYSE).

ICE krijgt echter geen vrijgeleide, want ook Coinbase werkt aan een tradingplatform om binnen Wall Street te groeien. Het is hiervoor zelfs gaan shoppen om talent bij NYSE om extra ervaring in huis te halen. Afwachten wie het beste platform kan afleveren.