Build 2018: Microsoft maakt van elke ontwikkelaar een AI-ontwikkelaar

Het staat zwart op wit in een persbericht dat Microsoft de wereld in stuurt na Build 2018: “Elke ontwikkelaar wordt een AI-ontwikkelaar”. Het schakelt daarvoor zowel de cloud als de edge in en voegt heel wat functies toe aan Azure en Visual Studio.

Microsoft CEO Satya Nadella windt er geen doekjes om: “Het tijdperk van de intelligente cloud en intelligente edge is gestart. Deze evolutie geeft ontwikkelaars een ongelooflijke opportuniteit, maar tegelijk brengt het de nodige verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we technologie bouwen dat we vertrouwen en dat beter is voor iedereen.”

Edge computing

Binnen de edge kondigt Microsoft twee vernieuwingenaan. De Azure IoT Edge Runtime is voortaan openbron om meer controle en transparantie te geven over edge apps. Custom Vision kan vanaf nu ook op Azure IoT Edge draaien. Deze combo zorgt er bijvoorbeeld voor dat industriële drones of IoT-devices kritische acties kunnen voltooien met een connectie in de cloud. Ze gebruiken edge computing om business-critical procedures te voltooien. Hierdoor worden ze interessant voor bedrijven die veel gebruik maken van geconnecteerde toestellen in het veld.

Op vlak van AI werkt Qualcomm nauw samen met Microsoft om een AI developer kit te ontwikkelen dat werkt binnen de Azure IoT Edge. Hierdoor hebben ontwikkelaars één combinatie van hardware en software die op camera gebaseerde IoT-oplossingen mogelijk maken. Het persbericht spreekt van een complete set die machine learning en analytics in één set bundelt.

Naast Qualcomm heeft Microsoft zelf ook een eigen IoT-oplossing klaar met focus op AI: Project Kinect for Azure.

Microsoft Remote Assist

Om zakelijke professionals geconnecteerd te houden, komt er Microsoft Remote Assist. Volgens het persbericht biedt de samenwerkingstool “heads-up, hands-free videobellen, beelden delen en mixed reality annotaties”. Deze tool moet ervoor zorgen dat werkers die hulp nodig hebben, direct in contact kunnen worden gebracht met een expert van een help desk. Verder zijn er nog een paar aankondigingen geweest rond onder andere Azure en Visual Studio (lees hier de volledige lijst):

Microsoft Azure Blockchain Workbench stroomlijnt het proces om blockchain applicaties te bouwen.

Visual Studio Live Share laat ontwikkelaars samenwerken en debuggen in realtime.

Visual Studio IntelliCode gebruikt AI om de codekwaliteit te verbeteren voor alledaagse ontwikkeling.

Azure Kubernetes Services (AKS) vereenvoudigt het proces om container-gebaseerde apps te bouwen.

Visual Studio App Center integreert GitHub beter om Android en iOS-apps te bouwen en DevOps-processen te automatiseren.

Tot slot reserveert Microsoft 25 miljoen dollar over vijf jaar voor nieuwe AI-projecten toegespitst op meer dan 1 miljard mensen wereldwijd met een handicap. Het project gaat door het leven als AI for Accessibility.