Zyxel kondigt VPN-routers SBG5500 en SBG3310 aan

Zyxel laat weten over de SBG5500 en SBG3310, twee VPN-routers gericht op het mkb en startups. Deze alles-in-één connectiviteitsoplossing combineert meervoudige WAN-interface ondersteuning en beveiligingsfuncties, zodat bedrijven op betrouwbare en veilige internetverbindingen kunnen rekenen.

Met de VPN-routers biedt Zyxel een oplossing voor het mkb, startups of kleine kantoren/thuiskantoren die geen specifieke IT-afdeling hebben. Zij moeten doorgaans kiezen tussen routers die niet voldoen aan de behoefte en enterprise devices die te duur en te ingewikkeld zijn. De SBG5500 en de SBG3310 moeten daar in helpen.

Specificaties

Naast het werken met meerdere WAN-interface-ondersteuningssystemen is het ook mogelijk met verschillende netwerkinterfaces aangeboden door Internet Service Providers te werken. Daarbij valt te denken aan ADSL2, VDSL2, gigabit Ethernet, glasvezel- en 3G/4G-cellulaire netwerken. De SBG5500 komt met de volgende aansluitingen: vier keer LAN, één keer WAN/LAN, één keer WAN en één keer SFP. Bij de SBG3310 mogen we drie keer LAN, één keer WAN/LAN en één keer WAN verwachten.

Zyxel geeft aan dat nul downtime te bereiken is doordat gebruikers flexibel meerdere WAN-interfaces tegelijkertijd kunnen gebruiken voor loadbalancing en failover. Zo kan een andere WAN-interface als een verbinding overbelast raakt of uitvalt het overnemen, om elke bedrijfsonderbreking te voorkomen.

De SBG5500/SBG3310-serie komt met een aantal beveiligingsvoorzieningen, waaronder L2TP/IPSec VPN. Dit beveiligt de communicatie met bijkantoren of mobiele werkers. Zyxel belooft eenvoudige VPN-configuratie, waarbij de capaciteit het mogelijk maakt meerdere kantoren of tientallen medewerkers tegelijkertijd toegang te laten hebben tot de VPN. De SPI-firewall functies zorgen verder voor het afwenden van cyberdreigingen.

De Zyxel SBG5500 is per direct verkrijgbaar. Dit model is op internet te vinden voor ongeveer 350 euro. Over de SBG3310 zegt Zyxel dat die spoedig zal verschijnen, er wordt geen specifieke datum genoemd. Ook een eventuele prijs voor dit model is nog niet bekend.